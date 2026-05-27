Хто заробляє найбільше в Україні: рейтинг високооплачуваних професій

Ринок праці в Україні демонструє значний розрив у рівнях оплати залежно від професії та сфери. Поки одні спеціалісти отримують мінімальні зарплати, інші можуть розраховувати на доходи понад 100 тисяч гривень. Розповідаємо про професії із найвищими зарплатами.
За даними Державної служби зайнятості, лише за перші чотири місяці року на Єдиному порталі вакансій було зібрано майже 180 тисяч пропозицій роботи за 5,4 тисячами професій. Рівень зарплат коливається від мінімального до 170 тисяч гривень на місяць, а серед найбільш оплачуваних — як керівні, так і технічні спеціальності.
ТОП-10 найвищих зарплат в Україні
1. Оператор радіочастотного контролю
Найвищу зарплату серед вакансій отримує фахівець з радіочастотного моніторингу. Він контролює використання радіочастотного спектра, виявляє незаконні джерела сигналів і стежить за дотриманням правил радіообміну.
Серед інших добре оплачуваних спеціальностей в Україні — інженери з впровадження нових технологій, електрозварники, плавильники абразивних матеріалів, техніки-технологи у виробництві жирів, монтажники компресорів і насосів, а також різальники бетонних та залізобетонних виробів.
Де платять найменше
Натомість найнижчі середні зарплати пропонують у сферах, пов’язаних із точною механікою та обслуговуванням обладнання. Зокрема, серед найменш оплачуваних — фотографи та оператори проекційного й звукового устаткування, які працюють у кінотеатрах, концертних і конференц-залах.
Раніше ми повідомляли, що за даними ОLX, найчастіше серед найбільш оплачуваних вакансій фігурують штукатури, фасадники, мулярі, плиточники, малярі та будівельники. Високі зарплати також пропонують фахівцям СТО, зокрема автомалярам, рихтувальникам та автоелектрикам.
При цьому, за даними work.ua середня зарплата по Україні станом на травень 2026 року становить 30 тис. грн.