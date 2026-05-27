0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких випадках Міграційна служба може відмовити у статусі біженця

Особисті фінанси
22
У яких випадках Міграційна служба може відмовити у статусі біженця
У яких випадках Міграційна служба може відмовити у статусі біженця
Міграційна служба може відмовити в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання людини біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, якщо заява є очевидно необґрунтованою.
Про це повідомили у Міграційній службі Дніпропетровської області.

Коли заяву можуть визнати необґрунтованою

Йдеться про випадки, коли у заявника відсутні підстави, визначені пунктами 1 або 13 частини першої статті 1 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».
Також відмову можуть ухвалити, якщо заява має ознаки зловживання процедурою.

У яких випадках можуть відмовити

Міграційна служба може відмовити в оформленні документів, якщо:
  • заявник видає себе за іншу особу;
  • людина повторно подає заяву після попередньої відмови за відсутності нових обставин;
  • не змінилися умови, які є підставою для надання статусу біженця або додаткового захисту.
У разі ухвалення рішення про відмову Міграційна служба має не пізніше ніж протягом 3 робочих днів надіслати заявнику або його законному представнику письмове повідомлення. У документі повинні бути вказані причина відмови та роз’яснення щодо порядку оскарження рішення.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що після початку повномасштабної війни ЄС запровадив механізм тимчасового захисту для українців. У 2026 році він продовжує діяти, однак правила користування цим статусом стали більш структурованими й у багатьох аспектах складнішими.
Тимчасовий захист для українців у ЄС офіційно продовжено до 4 березня 2027 року. У 2026 році повторне отримання тимчасового захисту в іншій країні ЄС формально можливе, однак не є автоматичним і має суттєві обмеження. Базовий принцип — «одна країна ЄС — один захист». Людина не може одночасно мати статус у двох державах. Щоб подати заяву в іншій країні, спершу потрібно припинити або втратити попередній статус.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Переселенці
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems