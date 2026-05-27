У яких випадках Міграційна служба може відмовити у статусі біженця

Міграційна служба може відмовити в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання людини біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, якщо заява є очевидно необґрунтованою.
Про це повідомили у Міграційній службі Дніпропетровської області.
Коли заяву можуть визнати необґрунтованою
Йдеться про випадки, коли у заявника відсутні підстави, визначені пунктами 1 або 13 частини першої статті 1 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».
Також відмову можуть ухвалити, якщо заява має ознаки зловживання процедурою.
У яких випадках можуть відмовити
Міграційна служба може відмовити в оформленні документів, якщо:
заявник видає себе за іншу особу;
людина повторно подає заяву після попередньої відмови за відсутності нових обставин;
не змінилися умови, які є підставою для надання статусу біженця або додаткового захисту.
У разі ухвалення рішення про відмову Міграційна служба має не пізніше ніж протягом 3 робочих днів надіслати заявнику або його законному представнику письмове повідомлення. У документі повинні бути вказані причина відмови та роз’яснення щодо порядку оскарження рішення.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що після початку повномасштабної війни ЄС запровадив механізм тимчасового захисту для українців. У 2026 році він продовжує діяти, однак правила користування цим статусом стали більш структурованими й у багатьох аспектах складнішими.
Тимчасовий захист для українців у ЄС офіційно продовжено до 4 березня 2027 року. У 2026 році повторне отримання тимчасового захисту в іншій країні ЄС формально можливе, однак не є автоматичним і має суттєві обмеження. Базовий принцип — «одна країна ЄС — один захист». Людина не може одночасно мати статус у двох державах. Щоб подати заяву в іншій країні, спершу потрібно припинити або втратити попередній статус.