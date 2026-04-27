Чи можна отримати повторний тимчасовий захист у ЄС — умови та країни

Український закордонний паспорт

Після початку повномасштабної війни ЄС запровадив механізм тимчасового захисту для українців. У 2026 році він продовжує діяти, однак правила користування цим статусом стали більш структурованими й у багатьох аспектах складнішими. Із посиланням на Visit Ukraine розповідаємо, як працює тимчасовий захист у ЄС, які правила діють у 2026 році та що варто знати перед можливим переїздом.

Що таке тимчасовий захист у ЄС і як він працює

Тимчасовий захист — це спеціальний правовий механізм Європейського Союзу, який запровадили після початку повномасштабної війни для оперативного захисту громадян України. Він дозволяє легально жити в країнах ЄС без проходження стандартної процедури надання притулку.

Механізм діє на основі Temporary Protection Directive 2001/55/EC, яку ЄС активував у 2022 році вперше в історії. Після реєстрації в одній із країн ЄС українці автоматично отримують статус тимчасового захисту.

Такий статус передбачає базові права:

легальне проживання;

доступ до ринку праці;

медичну допомогу;

освіту для дітей;

соціальну підтримку (залежно від країни).

Водночас це не класичний статус біженця. Процедура значно простіша, оскільки не потребує доведення індивідуального переслідування чи тривалого розгляду заяви.

У 2026 році система стала більш регульованою. Кожна держава ЄС самостійно визначає умови проживання, рівень виплат і доступ до допомоги. Через це однаковий статус може означати зовсім різні умови життя залежно від країни.

Ключове правило залишається незмінним: тимчасовий захист можна мати лише в одній країні ЄС. Після отримання статусу не можна просто переїхати в іншу державу та оформити його повторно — спершу потрібно припинити попередній статус.

Станом на 2026 рік понад 4 мільйони українців перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, що робить цю програму однією з найбільших систем захисту в Європі за останні десятиліття.

До якого терміну продовжено захист у 2026 році

Тимчасовий захист для українців у ЄС офіційно продовжено до 4 березня 2027 року. Рішення ухвалене на рівні Європейського Союзу та поширюється на всі країни-члени.

У більшості держав продовження відбувається автоматично — повторно подавати заяву не потрібно. Водночас можуть діяти технічні вимоги, наприклад оновлення документів чи реєстрації.

Окремі країни можуть встановлювати власні умови підтвердження статусу:

оновлення ID-карт або дозволів на проживання;

підтвердження адреси проживання;

перевірка фактичного перебування в країні.

Також варто враховувати, що тимчасовий захист не є постійним статусом. У 2026 році в ЄС уже обговорюють можливі сценарії після 2027 року, включно з переходом на інші типи дозволів на проживання.

Чи можна отримати повторний тимчасовий захист

У 2026 році повторне отримання тимчасового захисту в іншій країні ЄС формально можливе, однак не є автоматичним і має суттєві обмеження.

Базовий принцип — «одна країна ЄС — один захист». Людина не може одночасно мати статус у двох державах. Щоб подати заяву в іншій країні, спершу потрібно припинити або втратити попередній статус.

Після цього нова держава розглядатиме звернення як нову заяву. Однак позитивне рішення вже не гарантується: у 2026 році країни ЄС стали обережніше ставитися до повторних звернень, особливо якщо заявник уже користувався допомогою в іншій державі.

Фактично повторний захист можна оформити:

у будь-якій країні ЄС, яка продовжує застосовувати директиву;

лише після виходу з попередньої системи;

за умови відповідності критеріям.

У яких країнах ЄС можна повторно отримати тимчасовий захист у 2026 році?

Німеччина

У Німеччині українці отримують дозвіл на проживання за § 24 Aufenthaltsgesetz. Він дає право легально жити, працювати, навчатися, користуватися медичним страхуванням і отримувати соціальну підтримку.

Одна з ключових переваг країни — розвинена система допомоги. Люди без достатнього доходу можуть претендувати на Bürgergeld, підтримку з оплатою житла та медичне страхування. Водночас бюрократичні процедури залишаються складними: потрібні реєстрація адреси, оформлення документів у міграційній службі, постановка на облік у Jobcenter та регулярне підтвердження статусу.

Окремий виклик — житло. У великих містах, особливо Берліні, Мюнхені, Гамбурзі та Кельні, оренда складна й дорога. Частину новоприбулих можуть розміщувати муніципалітети, але вибір регіону часто обмежений.

Для сімей з дітьми Німеччина залишається одним із комфортних варіантів: доступні школа, дитсадок і медична допомога. Водночас адаптація може тривати через мовний бар’єр, черги до лікарів і складність пошуку житла.

Польща

Польща залишається одним із найбільш практичних напрямків для українців завдяки близькості до України, схожості мови, розвиненій українській інфраструктурі та великому ринку праці. Статус PESEL UKR дає право на легальне перебування, роботу, медицину й частину соціальних програм.

Сильна сторона Польщі — швидка інтеграція через працевлаштування. Окремий дозвіл на роботу українцям не потрібен, тому знайти вакансію часто простіше, ніж у багатьох інших країнах ЄС. Найбільший попит — у логістиці, виробництві, торгівлі, догляді, сфері послуг і будівництві.

Водночас соціальна підтримка тут обмеженіша, ніж у Німеччині чи Нідерландах. Державне житло для новоприбулих не гарантоване, тому більшість орендує житло самостійно. У великих містах — Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську — оренда залишається дорогою.

Польща зручна для тих, хто орієнтується на роботу й часті поїздки в Україну. Для людей, які потребують тривалої соціальної підтримки, цей варіант може бути складнішим.

Чехія

Чехія приваблює стабільним ринком праці, відносно високими зарплатами та великою українською громадою. Тимчасовий захист дає право на проживання, роботу, медичне страхування й освіту для дітей.

Особливість країни — суворіший контроль за статусом. Потрібно мати зареєстровану адресу, вчасно оновлювати документи та повідомляти про зміни. Тривала відсутність або порушення вимог реєстрації можуть створювати ризики для статусу чи допомоги.

Житло залишається одним із головних викликів. У Празі, Брно та інших великих містах оренда дорога, а попит високий. Безкоштовне державне проживання обмежене й переважно не розраховане на довгий термін. Соціальна допомога також стала більш адресною.

Чехія підходить тим, хто готовий швидко виходити на ринок праці. Для сімей із дітьми це теж зручний варіант, хоча місця в дитсадках і школах у великих містах можуть бути обмежені.

Нідерланди

Нідерланди надають українцям тимчасовий захист із правом на проживання, роботу, медицину, освіту та муніципальну підтримку. Країна має сильну соціальну систему, хоча в 2026 році ключовим викликом залишається житло.

Українців часто розміщують через муніципалітети, але місць бракує. Новоприбулим можуть запропонувати тимчасове або колективне житло, не завжди в бажаному місті. Самостійна оренда ускладнена високими цінами та дефіцитом житла.

Перевага країни — можливість працювати без окремого дозволу. Англійська мова часто допомагає з працевлаштуванням, особливо у сфері сервісу, логістики, агросектору, IT та міжнародних компаніях. Водночас життя без стабільного доходу тут дороге.

Для сімей із дітьми доступні школи та базова медицина, хоча через навантаження на систему можуть бути черги, а оформлення через муніципалітети інколи затягується.

Іспанія

Іспанія залишається одним із більш гнучких напрямків для українців. Тимчасовий захист дає право на проживання, роботу, медичну допомогу, освіту для дітей і базову соціальну підтримку.

Серед переваг — простіша адаптація з погляду клімату, безпеки та якості життя. У великих містах працюють українські громади, волонтерські організації та центри підтримки. Варто зазначити, що з вересня 2023 року в Іспанії припинено виплати матеріальної допомоги для українців, які перебувають під тимчасовим захистом.

Ринок праці залежить від регіону. У туристичних зонах більше вакансій у сфері сервісу, готелів, ресторанів і догляду, але робота часто сезонна. Для стабільного працевлаштування важливе знання іспанської, а в окремих регіонах — і місцевої мови.

Житло у великих містах і на узбережжі дороге, особливо в Барселоні, Мадриді, Валенсії та Малазі. Тому Іспанія більше підходить тим, хто має фінансовий запас, дистанційну роботу або готовий шукати можливості не лише у великих містах.

