До 2100 року населення ЄС скоротиться на 12%

Останні прогнози Євростату показують, що населення ЄС скоротиться на 53 мільйони у період з 2025 по 2100 рік. Очікується, що тоді кожен третій європеєць буде старшим за 65 років.

Про це пише Euronews.

«Населення зменшиться з 452 мільйонів до 399 мільйонів, тобто на 53 мільйони людей до початку наступного століття», — йдеться в статті.

Додається, що рівень народжуваності в Європі знижується, а населення старіє. Видання уточнює, що цей прогноз враховує й можливу міграцію.

При цьому, прогнози щодо змін чисельності населення в Європі значно розходяться. Зокрема, в деяких країнах у 2100 році населення буде більшим, ніж у 2025 році, тоді як у багатьох інших країнах спостерігатиметься його скорочення.

Країни, де прогнозується сокрочення населення

За даними видання, серед 30 європейських країн у 12 очікується зростання населення, тоді як у 18 до 2100 року відбудеться його скорочення.

За прогнозами, найбільше скорочення населення очікується в Латвії (33,9%), Литві (33,4%), Польщі (31,6%) та Греції (30,1%). Це означає, що в цих країнах населення може скоротитися більш ніж на третину.

Скорочення на більш ніж 20% населення очікується в таких країнах:

у Болгарії (28%),

Хорватії (27%),

Словаччині (26,7%),

Румунії (24,3%),

Італії (24%),

Угорщині (22,5%).

Пояснюється, що ці дані вказують на те, що перелічені країни втратять кожну четверту людину, що також є значним показником.

Від 10 до 20% очікується зменшення населення в наступних країнах: у Португалії (19,3%), Естонії (19,1%), Чехії (11,5%), Фінляндії (10,7%), Словенії (10,6%) та Німеччині (10,6%).

Країни, де населення зросте

Водночас, в цьому рейтингу вказано три країни Європи, де зростання населення очікується на понад 25%. Це попри те, що населення даних країн є невеликим. Зокрема, це Люксембург (36,4%), Ісландія (27,1%) та Мальта (26%).

Вказані країни, в яких приріст населення складатиме, згідно прогнозу, понад 10%: Швейцарія (16,9%), Ірландія (14,6%), Норвегія (11,8%) та Швеція (10%).

«Ця різниця зумовлена переважно відмінностями в минулих та прогнозованих показниках міграції у поєднанні з відмінностями у віковій структурі населення», — пояснив виданню заступник директора Віденського інституту демографії Томаш Соботка.

Він пояснив, що країни з низьким рівнем народжуваності та відтоком населення протягом останніх десятиліть, як правило, мають більш стару вікову структуру населення, де мало людей молодого та репродуктивного віку.

Соботка додав, що в країнах Південної Європи рівень народжуваності нижчий, ніж в інших регіонах Європи, і, як очікується, залишиться таким і надалі.

В публікації зазначається, що серед «великої четвірки» країн ЄС за економічним потенціалом та чисельністю населення Іспанія є єдиною країною, де до 2100 року очікується приріст населення, хоча він буде незначним — 1,3%.

За прогнозами, населення Франції дещо скоротиться — на 2,5%. А ось в Німеччині (10,6%) та, особливо, в Італії (24%) очікується більш значне скорочення населення. Соботка вказав на низьку народжуваність та старіння населення в Італії.

Вікові зміни

Очікується, що частка людей віком 85 років і старше збільшиться більш ніж утричі — з 3,2% у 2025 році до 10,8% до 2100 року. Це означає, що більше ніж кожен десятий європеєць належатиме до цієї вікової групи.

Прогнозується, що також стане більше осіб у віці від 66 до 84 років — з 17,6% до 21,8%. Водночас очікується, що частка кожної молодшої вікової групи в загальній кількості населення зменшиться. Зокрема, частка населення працездатного віку від 31 до 65 років скоротиться з 47,8% до 40,5%.

