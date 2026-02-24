Україна переживає одну з найгірших демографічних криз у світі — CNN Сьогодні 05:30

Україна перетворюється на націю вдов і сиріт через демографічну катастрофу, спричинену війною та масовим відтоком населення. Народжуваність у країні різко падає, а мільйони людей, особливо жінки та діти, були змушені залишити країну як біженці.

Про це пише CNN.

Падіння народжуваності

За оцінками провідних демографів, від початку повномасштабного вторгнення росії Україна втратила близько 10 мільйонів людей: загиблих на фронті, переміщених або тих, хто опинився на окупованих територіях. У той самий час кількість дітей, народжених серед українців, впала до менш ніж одного на одну жінку — це значно нижче середньоєвропейського показника у 1,4 і 1,6 у США.

Читайте також Як змінювалася демографічна ситуація в країнах світу протягом 20 років (інфографіка)

Крім того, війна сильно впливає на репродуктивне здоров’я. Стрес, бойові умови та нестабільне життя значно ускладнюють планування сім’ї.

Внаслідок бойових дій та мобілізації більшість загиблих на фронті були одруженими з дітьми, що спричинило зростання кількості сиріт. Зараз в Україні близько 59 000 дітей живуть без біологічних батьків, переважно у прийомних сім’ях. Молоді вдови створюють онлайн-спільноти для підтримки одна одної та дітей загиблих, організовують меморіальні заходи та акції допомоги.

Масова міграція

Проблему посилює масовий виїзд українців за кордон: близько 6 мільйонів осіб, переважно молоді жінки та діти, офіційно зареєструвалися як біженці. Чим довше триває війна, тим менше шансів, що вони повернуться. Це не лише демографічна, а й економічна загроза, оскільки країні знадобляться кваліфіковані кадри для відновлення інфраструктури після війни.

Демографи закликають уряд і міжнародні організації підтримувати репродуктивну медицину, програми соціальної допомоги для вдов та дітей, а також заходи, що стимулюватимуть повернення українців, аби уникнути тривалої демографічної катастрофи.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що наразі Україна переживає глибоку демографічну кризу, яка характеризується стрімким старінням населення. Адже частка людей віком 65 років і старше збільшилася з 12% у 1991 році до 18% у 2021-му, а у 2024 році вона досягла 22%. Водночас через демографічні зміни чисельність працездатного населення в Україні впала на 40% у порівнянні з довоєнним 2021 роком. Через виклики та загрози, спричинені тривалою війною, демографи прогнозують, що до 2041 року населення країни може зменшитися до 28,9 млн осіб, а до 2051-го — до 25,2 млн.

За словами директорки Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Елли Лібанової, станом на сьогодні в Україні на підконтрольних територіях проживає близько 28−30 мільйонів людей.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.