Як змінювалася демографічна ситуація в країнах світу протягом 20 років (інфографіка)

Питання демографічної кризи нині є найбільш актуальним для України. Та в низці країн світу останніми роками також спостерігається тенденція до спаду народжуваності та збільшення рівня смертності, зокрема — у Китаї, Німеччині та росії. Водночас протилежну тенденцію демонструє Індія, яка обігнала КНР за чисельністю населення.

«Слово і діло» розповідає , як змінювалася демографічна ситуація у США, Індії, Китаї, Британії, Франції, Німеччині та рф протягом 20 років.

В аналізі розглянули найвпливовіші країни на політичній арені, а також найбільші за кількістю населення та площею.

Демографічна ситуація у країнах світу, Інфографіка: "Слово і діло"

Індія

Станом на початок 2026 року найбільше населення у світі має Індія — 1,43 мільярда людей. Країна обігнала попереднього лідера Китай у 2023 році, нині в КНР проживає близько 1,41 мільярда людей.

За даними Our World in Data, у 2005 році в Індії за рік народжувалося 28,06 млн осіб, тоді як помирало 9,03 млн.

Через десять років, у 2015-му, схожа тенденція збереглася: народжуваність становила 25,15 млн осіб, смертність — 8,94 млн.

У 2025 році, за оцінками ООН, народжуваність в Індії також дещо знизилася, однак у співвідношенні з рівнем смертності так само залишалася на високому рівні: 23,07 млн проти 9,72 млн відповідно.

Китай

У Китаї у 2005 році народилося 16,60 млн дітей, тоді як померли 8,21 млн осіб.

Протягом десяти років рівень народжуваності зріс до 17,52 млн (2015 рік), однак разом з ним дещо збільшилася і смертність — 9,52 млн померлих.

У 2022, 2023, 2024 та 2025 роках народжуваність в Китаї пішла на спад, досягнувши позначки у 8,71 млн новонароджених у 2025 році. Водночас поступово зростав рівень смертності: з 11 млн осіб до 11,72 померлих за минулий рік.

США

Щодо ситуації з народжуваністю у США, то за двадцять років у країні не фіксували різких перепадів в той чи інший бік. У 2005 році в Штатах народилося 4,06 млн дітей, померли — 2,47 млн осіб.

У 2015 показники були такими: народилося 3,98 млн, померли — 2,71 млн. Приблизно рівномірними були народжуваність та смертність в США у 2024 та 2025 роках: 3,65 млн народилося і 3,05 померли та 3,66 млн народилися і 3,09 померли відповідно.

Днями президент США Дональд Трамп оголосив про запуск програми Trump Accounts у рамках «Big Beautiful Bill»: кожна дитина, народжена в США з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2028 року, отримає депозит у розмірі 1000 доларів на спеціальний податковий інвестиційний рахунок.

росія

Найбільша за площею країна у світі росія, яка вже четвертий рік веде повномасштабну війну проти України, також зіткнулася з проблемою спаду народжуваності, який триває з 2016 року і до сьогодні.

Якщо у 2015 році в рф в рік народжувалося 1,93 млн дітей, а помирало 1,87 млн осіб, то за оцінками ООН у 2025 році ситуація була наступною: народилися 1,24 млн дітей, а померли — 1,87 млн осіб.

Варто зазначити, рф вже четвертий рік зазнає суттєвих втрат у війні проти України, однак офіційну статистику влада здебільшого замовчує.

Німеччина

Німеччина протягом 20 років демонструє стабільну, але не зовсім втішну для країни тенденцію: за досліджуваний період з 2005 і по 2025 рік рівень смертності в країні перевищував народжуваність. Зокрема, минулого року у Німеччині народилося 0,71 млн дітей, тоді як померли — 1,04 млн осіб.

Велика Британія

У Великій Британії з 2005 по 2019 рік народжуваність значно перевищувала смертність, але у ковідному 2020 році смертність була вищою: 687 тис. новонароджених і 691 тис. померлих. Однак після цього тенденція продовжилася: з 2021-го по 2025-й народжувалося більше людей, ніж помирало.

Франція

Схожа, однак ще більш сприятлива демографічна картина у Франції: з 2005 по 2024 рік рівень народжуваності значно перевищував рівень смертності. І лише у 2025 році, за оцінками ООН, він відносно зрівнявся: 634 тис. народилися та 626 тис. померли протягом року.

