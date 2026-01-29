$1000 для кожної новонародженої дитини: Трамп оголосив про старт нової програми
Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про фінансову програму, спрямовану на створення капіталу для прийдешніх поколінь американців.
У межах нової ініціативи кожна дитина, народжена в США в проміжок з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2028 року, отримає від уряду країни початковий інвестиційний внесок у сумі 1000 доларів.
Як працюватиме програма Трампа
Кошти перераховуватимуться на спеціально створені рахунки, прив’язані до індексних фондів американського фондового ринку, зокрема за моделлю S&P 500. Управління рахунками здійснюватимуть батьки або законні опікуни, однак зняти кошти до досягнення дитиною 18 років буде неможливо.
Програма розрахована на довгостроковий ефект: за рахунок складних відсотків початковий внесок може суттєво зрости до моменту повноліття бенефіціара.
Ключові умови програми
- держава одноразово зараховує 1000 доларів на рахунок дитини;
- рахунок інвестується в індексні фонди фондового ринку США;
- батьки або опікуни є розпорядниками, але без права дострокового зняття коштів;
- інвестиційний дохід не оподатковується до моменту використання коштів;
- сім’ї та роботодавці можуть додатково поповнювати рахунок на суму до 5000 доларів на рік.
На що можна буде використати кошти
За оцінками адміністрації, накопичені гроші можна буде спрямувати на:
- перший внесок за іпотекою;
- оплату вищої освіти;
- запуск власного бізнесу.
Хто зможе отримати державний внесок
Право на стартові 1000 доларів матимуть лише діти — громадяни США з чинним номером соціального страхування. Це положення узгоджується з політикою адміністрації щодо посилення вимог до набуття громадянства за правом народження.
Політичний та економічний контекст
Ініціатива є частиною ширшого економічного плану Дональда Трампа, спрямованого на залучення робітничого класу до фондового ринку та стимулювання економічного зростання. За задумом авторів програми, Trump Accounts мають сформувати культуру інвестування з раннього віку.
Ідею вже підтримали великі американські компанії. Керівники Goldman Sachs, Uber та Dell заявили про готовність інтегрувати Trump Accounts у соціальні пакети для своїх працівників.
Очікується, що відкриття рахунків і перші виплати казначейства стартують 4 липня 2026 року — після завершення розробки технічної платформи.
