$1000 для кожної новонародженої дитини: Трамп оголосив про старт нової програми Сьогодні 14:31 — Світ

Кожна дитина, народжена в США з 2025 до 2028 року, отримає депозит у розмірі $1000 на спеціальний інвестиційний рахунок

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про фінансову програму, спрямовану на створення капіталу для прийдешніх поколінь американців.

У межах нової ініціативи кожна дитина, народжена в США в проміжок з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2028 року, отримає від уряду країни початковий інвестиційний внесок у сумі 1000 доларів.

Як працюватиме програма Трампа

Кошти перераховуватимуться на спеціально створені рахунки, прив’язані до індексних фондів американського фондового ринку, зокрема за моделлю S&P 500. Управління рахунками здійснюватимуть батьки або законні опікуни, однак зняти кошти до досягнення дитиною 18 років буде неможливо.

Програма розрахована на довгостроковий ефект: за рахунок складних відсотків початковий внесок може суттєво зрости до моменту повноліття бенефіціара.

Ключові умови програми

держава одноразово зараховує 1000 доларів на рахунок дитини;

рахунок інвестується в індексні фонди фондового ринку США;

батьки або опікуни є розпорядниками, але без права дострокового зняття коштів;

інвестиційний дохід не оподатковується до моменту використання коштів;

сім’ї та роботодавці можуть додатково поповнювати рахунок на суму до 5000 доларів на рік.

На що можна буде використати кошти

За оцінками адміністрації, накопичені гроші можна буде спрямувати на:

перший внесок за іпотекою;

оплату вищої освіти;

запуск власного бізнесу.

Хто зможе отримати державний внесок

Право на стартові 1000 доларів матимуть лише діти — громадяни США з чинним номером соціального страхування. Це положення узгоджується з політикою адміністрації щодо посилення вимог до набуття громадянства за правом народження.

Політичний та економічний контекст

Ініціатива є частиною ширшого економічного плану Дональда Трампа, спрямованого на залучення робітничого класу до фондового ринку та стимулювання економічного зростання. За задумом авторів програми, Trump Accounts мають сформувати культуру інвестування з раннього віку.

Ідею вже підтримали великі американські компанії. Керівники Goldman Sachs, Uber та Dell заявили про готовність інтегрувати Trump Accounts у соціальні пакети для своїх працівників.

Очікується, що відкриття рахунків і перші виплати казначейства стартують 4 липня 2026 року — після завершення розробки технічної платформи.

