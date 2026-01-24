Де у світі найбільше користувачів інтернету (інфографіка) Сьогодні 22:14 — Світ

Рейтинг країн за кількістю користувачів інтернету

У світі нараховують понад 6 млрд користувачів інтернету, найбільше — у густонаселеному Китаї. У відсотковому відношенні щодо всього населення лідирують Британія і Франція. Найбільше людей без доступу до інтернету в африканських та азійських країнах. Майже повністю відрізаним від світової мережі залишається населення тоталітарної КНДР.

Видання «Слово і діло» розповідає про країни з найбільшою та найменшою кількістю користувачів інтернету та динаміку зміни користувачів мережі за 35 років.

Які країни лідирують за кількістю користувачів інтернету

У Китаї інтернетом користуються 1 млрд 296,4 особи — це найбільше у порівнянні з іншими країнами. Частка користувачів серед населення країни становить 91,6%.

На другому місці за кількістю користувачів всередині країни — Індія (1 млрд 027 осіб або 70% населення країни).

Далі йдуть США — 323,9 млн користувачів або 93,1% від усього населення.

На четвертому місці за кількістю користувачів інтернету Індонезія — 230,4 млн (80,5%).

Також у першій п’ятірці Бразилія — 185 млн користувачів світової мережі (86,9%).

До другої п’ятірки першої десятки рейтингу увійшли наступні країни:

росія,

Пакистан,

Мексика,

Нігерія,

Японія.

У них кількість користувачів інтернету перебуває в межах від 106,9 млн осіб до 135,7 млн.

Майже однакова кількість користувачів інтернету в Єгипті та на Філіппінах — 98,2 та 98 млн осіб відповідно (82,7% і 83,8% населення). Також приблизно однакова ситуація у В’єтнамі та Бангладеші — 85,6 млн та 82,8 млн.

У Німеччині, Туреччині та Ірані кількість користувачів інтернету від 73 млн до 78,5 млн осіб.

У Франції, Таїланді та Великій Британії нараховують 63,4 млн, 67,8 млн та 68,1 млн користувачів мережі відповідно. Водночас у відсотковому значенні від загальної кількості населення показник навіть вищий, ніж у Китаю, Індії та США — 95,2%, 94,7% та 97,8% відповідно.

Без доступу до інтернету найбільша кількість громадян проживає у Індії, Пакистані, Нігерії, Китаї, Ефіопії, Бангладеші, ДР Конго, Індонезії, Танзанії, Уганді.

Де найменше користувачів інтернету

Найнижчий рівень використання інтернету, очікувано, зафіксований у Північній Кореї. Через тоталітарний режим інтернет заблокований для 99% населення, оскільки уряд контролює доступ до мережі.

Звичайні громадяни КНДР мають доступ лише до суворо цензурованої внутрішньої мережі, що не підключена до глобального інтернету. Використання VPN-сервісів в країні заборонено.

Також досить низьким є рівень використання інтернету у таких державах: Бурунді, ЦАР, Південний Судан, Чад, Ємен, Малаві, Мозамбік, Еритрея, Мадагаскар.

Як змінювалася кількість користувачів інтернету у світі, Інфографіка: Слово і Діло

Як змінювалася кількість користувачів інтернету за 35 років

Аналізуючи динаміку щодо зміни кількості користувачів інтернету у світі з 1990 року і до сьогодні можна відзначити декілька періодів.

Так, у 1990 році в країнах світу було 2,64 млн користувачів інтернету.

З 1990 до 2005-го їхня кількість була менше мільярда, а у 2005-му перевищила мільярд (1,01 млрд).

З 2005 по 2010 рік кількість користувачів інтернету зросла до 1,97 млрд, перетнувши позначку у 2 млрд у 2011 році.

З 2011-го по 2016-й кількість користувачів глобальної мережі збільшилася до 3,25 млрд.

У 2019 році цифра вже перевищувала 4 млрд, а у 2022-му сягнула 5, 26 млрд.

Станом на кінець 2025 року, за даними Datareportal, у світі 6, 04 млрд людей є користувачами мережі інтернет.

