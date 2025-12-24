Інтернет у «пунктах незламності» буде навіть під час відключень світла Сьогодні 16:10

Уряд змінює правила роботи «пунктів незламності», щоб кожен українець залишався на зв’язку навіть під час блекаутів. Тепер кожен такий пункт зобов’язаний мати енергонезалежний інтернет через технологію xPON або термінали Starlink.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Це гарантує, що попри відключення світла можна буде зателефонувати рідним, скористатися держпослугами та отримувати важливі новини від ДСНС.

У чому була проблема

Складна ситуація зі світлом в Одесі підтвердила: під час знеструмлень людям критично потрібен доступ до мережі, але в пунктах він є не завжди. Коли зв’язок зникає, держава часто дізнається про це зі скарг у соцмережах, а не із системи.

Що зміниться

Єдині технології: «пункти незламності» матимуть або оптоволоконний інтернет хPON (який працює без світла до 72 годин), або супутниковий зв’язок Starlink (який виручає там, де немає кабельних мереж).

«пункти незламності» матимуть або оптоволоконний інтернет хPON (який працює без світла до 72 годин), або супутниковий зв’язок Starlink (який виручає там, де немає кабельних мереж). Статична IP-адреса: кожна точка матиме свою цифрову адресу. Це дозволить нам автоматично перевіряти роботу мережі в конкретному пункті. Якщо зв’язок зникне — ми миттєво це побачимо і зреагуємо, перш ніж ви прийдете до пункту.

«Без зв’язку Пункт незламності — це просто тепле приміщення. З інтернетом — це доступ до держпослуг, новин та координації з екстреними службами. Будуємо державу, яка працює та допомагає за будь-яких умов», — підсумували у Мінцифри.

