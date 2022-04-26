Доступ до інтернету Starlink надали усім українцям: як скористатися і скільки це коштує — Finance.ua

Доступ до інтернету Starlink надали усім українцям: як скористатися і скільки це коштує

Сьогодні 09:29 — Казна та Політика

Фото: Reuters/Mikhail Palinchak

У Держспецзв’язку повідомили , що потрібно знати про супутниковий інтернет Starlink, до якого надали доступ в Україні усім охочим.

Що таке Starlink?

Це інноваційний проєкт, який завдяки мережі супутників та спеціальному терміналу із супутниковою антеною забезпечує доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети.

Коли Starlink став доступним в Україні?

Наприкінці лютого, за день після початку війни, віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров написав у твіттері повідомлення Ілону Маску, і вже за кілька годин отримав від власника компанії SpaceX, яка виробляє Starlink, відповідь: «Сервіс Starlink вже активний в Україні. Більше терміналів у дорозі».

Хто може користуватися Starlink в Україні?

20 квітня за ініціативи Держспецзв’язку у співпраці з командою Віцепрем’єр-міністра України Михайла Федорова Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку, ухвалила рішення, що дозволяє використання терміналів Starlink усім охочим на період воєнного стану. На підставі цього документу Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв’язку підготував уточнювальні рекомендації щодо застосування абонентських супутникових терміналів системи SpaceX Starlink.

Як підключитися до Starlink?

Передусім потрібен спеціальний користувацький термінал — він має вигляд супутникової антени. Термінали постачають в Україну з інструкціями зі встановлення та налаштування. Також інструкція є на сайті виробника.

Насправді процес підключення — доволі простий. Треба приєднати антену до терміналу кабелем, який є у комплекті, а сам термінал підключити до електромережі. Потім встановити на свій смартфон чи планшет додаток Starlink із Google Play або AppStore. Дотримуючись інструкцій в додатку, ви можете приєднатися до супутникового інтернету.

Чи можна користуватися інтернетом Starlink, якщо в тебе немає терміналу?

Starlink — це пристрій індивідуального використання. Це — не базова станція мобільного оператора, до якої можуть підключитися всі охочі й просто отримувати інтернет. Кожен пристрій належить комусь, і саме його власник визначатиме, як він буде користуватися цим інтернетом — самостійно чи поділиться із сусідом. Фактично — це як роздавати інтернет зі свого телефону: ви платите оператору за пакет послуг і можете поділитися інтернетом з людьми, які поруч із вами.

Скільки коштує Starlink?

Супутниковий інтернет — це нова прогресивна послуга, яка коштує недешево. Вартість комплекту обладнання на сайті Starlink для країн, де є представництва компанії, становить $499. Також щомісяця доведеться віддавати $99 абонентської плати.

Де купити Starlink?

Набір для доступу в інтернет можна придбати на сайті www.starlink.com у країнах, де є представництво компанії.

Як в Україну потрапили термінали Starlink, які зараз використовуються?

Від початку воєнних дій Україна отримала тисячі пристроїв Starlink для використання на об’єктах критичної інформаційної інфраструктури як гуманітарну допомогу. Вони забезпечують життєдіяльність країни там, де немає іншого звʼязку.

Також значну кількість пристроїв привезли самостійно різні компанії, організації, громадські об’єднання і просто громадяни. Так само — з метою забезпечити себе звʼязком у разі відсутності альтернатив.

Для чого їм це?

Старлінк дасть можливість залишатися на звʼязку там, де немає альтернатив — стаціонарний та мобільний інтернет не працює через пошкодження, в тому числі й унаслідок воєнних дій, чи відключення енергопостачання. Або ж у відповідному місці взагалі немає покриття.

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