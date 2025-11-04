Швидкий інтернет для кожного українця: що зміниться (законопроєкт ухвалено)
Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт № 12094. Тепер швидкий і стабільний мобільний інтернет має бути в кожному куточку країни — у містах, селах і навіть коли ви в дорозі.
Це важливий крок до забезпечення безперервного зв’язку для всіх українців.
Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.
Що зміниться
Швидкий інтернет — це обов’язковий стандарт якості. Мобільні оператори надаватимуть послуги відповідно до встановлених показників швидкості, щоб зв’язок залишався стабільним і швидким.
Тепер українці самостійно перевірятимуть якість мобільного інтернету через смартфони.
Результати тесту швидкості автоматично передаватимуться до НКЕК — для аналізу та швидкого реагування на проблеми.
Оператори зможуть швидше будувати базові станції в сільській місцевості після скасування мораторію на перевірку.
Зі слів Федорова, Національний роумінг залишиться доступним і після завершення воєнного стану. Це допоможе зберігати зв’язок у надзвичайних і кризових ситуаціях.
Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про запуск приватного венчурного фонду Ukraine Phoenix Tech Fund обсягом €50 млн.
Також Михайло Федоров анонсував запуск нових грантових програм на виробництво вибухових речовин, ракет і дронів.
