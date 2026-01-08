Реформа ринку праці: Кабмін ухвалив новий Трудовий кодекс Сьогодні 12:02 — Казна та Політика

Реформа ринку праці: Кабмін ухвалив новий Трудовий кодекс

Кабінет Міністрів ухвалив проєкт Трудового кодексу України, який має стати основою реформи ринку праці.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Мета реформи ринку праці

Свириденко зазначила, що новий Трудовий кодекс враховує сучасну структуру економіки, різні формати зайнятості, а також потреби роботодавців і працівників. Документ має сформувати чіткі та зрозумілі правила трудових відносин.

Вона нагадала, що наразі ринок праці в Україні регулюється Кодексом законів про працю 1971 року.

«Новий Трудовий кодекс є одним з ключових кроків для реалізації Стратегії зайнятості населення до 2030 року. Ми прагнемо зробити ринок праці більш інклюзивним і залучити до економічної активності людей, які сьогодні часто залишаються поза ринком: жінки, молодь, ветерани, люди з інвалідністю», — підкреслила прем’єр-міністерка.

Ухвалення Кодексу є важливим кроком для подальшої євроінтеграції. Документ передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС, регламентів та конвенцій МОП.

«Наступний крок — розгляд проєкту в першому читанні в залі парламенту», — підкреслила Свириденко.

Що змінюється

Чітке визначення трудових відносин

Кодекс закріплює вісім ознак трудових відносин. Це має зменшити правову невизначеність і сприяти детінізації зайнятості.

За попередніми оцінками, потенціал детінізації ринку праці становить до 43 млрд грн на рік.

Гнучкі трудові договори

Кількість типів трудових договорів збільшується з шести до дев’яти. Документ регулює сучасні формати зайнятості, зокрема дистанційну та надомну роботу, а також роботу з нефіксованим робочим часом.

Передбачається можливість укладення з одним роботодавцем кількох трудових договорів.

Цифровізація трудових відносин

Електронні документи у сфері трудових відносин прирівнюються до паперових.

Новий підхід до мінімальної заробітної плати

Запроваджується прозорий механізм визначення мінімальної зарплати, відповідно до стандартів ЄС. Мінімальний рівень визначатиметься як відсоток від середньої заробітної плати, який встановлюватиме уряд.

Гнучкі режими роботи для батьків

Кодекс закріплює право працівників з дітьми на гнучкі форми зайнятості, зокрема дистанційну роботу та роботу вдома.

Також розширюються можливості батьків щодо відпустки для догляду за дитиною: і мати, і батько зможуть скористатися двома місяцями такої відпустки.

Реформа інспекції праці

Передбачено впровадження ризик-орієнтованого підходу до перевірок.

Більше можливостей для молоді

Проєкт кодексу вводить учнівський трудовий договір, який має забезпечити безпечне поєднання навчання та першого місця роботи.

