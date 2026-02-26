«Зроблено в Україні» забезпечило 226 млрд грн додаткового ВВП Сьогодні 17:17 — Казна та Політика

90 тисяч підприємців скористалися програмами «Зроблено в Україні»

У четвер, 26 лютого, виповнилося два роки з моменту старту політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні». У 2024 році програми політики забезпечили 0,64% додаткового зростання ВВП, а за підсумками 2025 року цей внесок зріс до 0,95%. У грошах програми за два роки забезпечили 226,2 млрд грн додаткового ВВП.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Наразі 90 тисяч підприємців уже скористалися інструментами політики. У 2026 році всі програми „Зроблено в Україні“ продовжують працювати, кошти на них вже розподілені», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Сьогодні політика «Зроблено в Україні» складається з 15 інструментів підтримки бізнесу:

Доступні кредити 5−7-9%

Держава компенсує банкам різницю між пільговою та ринковою ставкою. Кошти можна залучати на модернізацію виробництва, енергоефективність, встановлення розподіленої генерації та відновлення зруйнованих війною потужностей тощо.

Протягом 2024−2025 підприємці отримали 56,4 тис. кредитів на суму 198 млрд грн. Більшість нових кредитів було видано на інвестиційні цілі та підтримку прифронтових регіонів.

Гранти на розвиток та відновлення переробних підприємств

Кошти для виробників на модернізацію та розширення виробничих потужностей. В 2025 році уряд розширив програму — підприємства, які постраждали від агресії рф, тепер можуть отримати грант на відновлення. Протягом 2024−2025 бізнес отримав 707 грантів на загальну суму 3,5 млрд грн. Зокрема 15 підприємств отримали кошти на відновлення пошкоджених обстрілами приладів та устаткування 172,04 млн грн.

Програма державного стимулювання створення індустріальних парків

Індустріальні парки є зручним майданчиком для старту виробничого бізнесу. Для інвестора індустріальний парк вирішує низку важливих проблем: промислова земля потрібної площі, промислова інфраструктура, будівлі і невеликі податкові і митні стимули.

Протягом 2024−2025 років держава надала індустріальним паркам 1,8 млрд грн державного стимулювання на розвиток промислової інфраструктури. На кінець 2025 року в індустріальних парках збудовані або будуються 37 заводів по всій країні.

Підтримка проєктів зі значними інвестиціями

Для проєктів від 12 млн євро держава компенсує до 30% інвестицій через податкові стимули, фінансування інфраструктури та ряд інших форм державної підтримки.

Протягом 2024−2025 років уряд схвалив підписання 5 спеціальних інвестиційних договорів на суму 250 млн євро. Очікувані податкові надходження до бюджетів усіх рівнів протягом строку реалізації проєктів (з урахуванням індивідуальних періодів дії договорів, орієнтовно до 2035 року) становитимуть майже 12 млрд грн.

Спрощення зміни цільового призначення землі

Вже понад рік в Україні працює спрощена процедура зміни цільового призначення земельних ділянок з земель с\г призначення на землі промисловості та енергетики. Якщо раніше ця процедура займала від 1 до 3 років, то зараз — 1,5−2 місяці. Це суттєва економія часу на земельних питаннях і можливість мати ширший вибір земельних ділянок під будівництво промислових і енергетичних об’єктів.

Станом на кінець 2025 року було видано близька 200 позитивних висновків по застосуванню процедури.

Страхування воєнних ризиків

З 1 січня 2026 року підприємства у прифронтових регіонах можуть скористатися програмою прямої компенсації збитків за пошкоджене або зруйноване майно (нерухомість та виробниче обладнання) до 10 млн грн.

Для бізнесу на решті територій передбачено відшкодування частини страхової премії (до рівня 1% від вартості страхування але не більше 1 млн грн) за договорами страхування від воєнних ризиків.

Вже 15 компаній подали заявки на компенсацію збитків на прифронтових територіях, а ще 4 компанії уклали договори страхування від воєнних ризиків в інших регіонах України.

Підтримка несировинного експорту

Для українських виробників, які виходять на міжнародні ринки, діють фінансові інструменти, які надає Експортно-кредитне агентство. Вони допомагають мінімізувати фінансові ризики та спрощують доступ до обігових коштів.

За 2 роки держава підтримала експорт на 22,9 млрд грн та застрахувала кредитів на 2,4 млрд грн.

Компенсація 25% вартості за придбання агротехніки та обладнання українського виробництва

Фермери, агропереробники і виробники харчів, які придбали техніку та обладнання українського виробництва, можуть отримати від держави компенсацію 25% її вартості.

За 2 роки дії політики 8,6 тис. підприємств придбали 13,7 тис. одиниць техніки на майже 9,9 млрд грн. Держава відшкодувала майже 2,1 млрд грн.

Компенсація 15% вартості за придбання енергетичного, будівельного, колісного та спеціального обладнання українського виробництва

Держава компенсує покупцеві (бізнес та комунальні підприємства) 15% вартості придбаної техніки та обладнання українського виробництва. Це колісна, будівельна, комунальна та спеціальна техніка, ліфти, енергетичне обладнання, верстати з ЧПК, насосні установки, комплектуючі для безпілотних систем.

Протягом 2024−2025 років 163 підприємства придбали 343 одиниці техніки на загальну суму 899 млн грн. Держава відшкодувала 112,4 млрд грн.

Локалізація в публічних закупівлях забезпечує пріоритетний доступ українських виробників до закупівель у державному та комунальному секторах. Наразі вона застосовується до публічних закупівель 128 видів товарів переробної промисловості, зокрема продукції машинобудування (рухомий склад та обладнання для залізничного транспорту, міського громадського транспорту, комунальна та спеціалізована техніка, а також енергетичне обладнання).

Крім того, вимога поширюється на окремі товари легкої промисловості, електротехнічну продукцію, металоконструкції та труби великого діаметра. В 2026 році вимога щодо мінімального рівня локалізації у публічних закупівлях зросла з 25% до 30%.

Програма «Шкільний автобус»

Програма «Шкільний автобус» виконує одразу дві важливі функції — забезпечує віддалені регіони транспортом для того, щоб діти та педагоги могли регулярно та безкоштовно діставатись до школи. І водночас стимулює прогнозований попит на продукцію вітчизняних машинобудівників.

У 2025 році виробництво шкільних автобусів в Україні зросло на 47%. Загалом протягом 2024−2025 років для шкіл було закуплено 1,3 тис. нових автобусів вартістю 4,7 млрд грн.

Доступна іпотека єОселя

єОселя надає можливість українцям придбати житло на доступних умовах, й водночас стимулює розвиток будівництва, виробництва будівельних матеріалів та супутніх галузей. В 2024—2025 роках 16,2 тис. українських родин придбали нове житло на загальну суму 29,8 млрд грн. Завдяки цьому майже 10 тис. дітей переїхали у свої домівки.

Національний кешбек

Програма стартувала в 2024 році. Вона мотивує споживачів віддавати перевагу товарам українських виробників. Кешбек нараховується за купівлю понад 390 тис. зареєстрованих у програмі споживчих товарів українського виробництва від майже 2 тис. українських виробників. За час дії програми українці придбали товарів вітчизняного виробництва на майже 83,5 млрд грн.

Гранти «Власна Справа»

Допомога мікро- та малому бізнесу у старті та масштабуванні виробництва. Протягом 2024−2025 років українці отримали 19,7 тис. мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу на загальну суму 5,0 млрд грн.

Гранти для ветеранів та їхніх родин

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також їхні подружжя, батьки або повнолітні діти можуть отримати до 500 тис. грн для членів сім’ї (за умови створення 2 робочих місць) та до 1 млн грн безпосередньо для ветеранів-підприємців та для членів сім’ї учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва (за умови створення 4 робочих місць).

Протягом 2024−2025 років підприємці отримали 2,5 тис. грантів на загальну суму 1,2 млрд грн.

Офіси підтримки малого та мікробізнесу «Зроблено в Україні»

Це точка входу як для тих, хто вже має власну справу, так і для тих, хто лише планує її розпочати або шукає роботу чи нові можливості.

За 2 роки у всіх областях України відкрито вже 100 офісів. Фахівці, які там працюють, надали понад 215 тисяч консультацій з відкриття та розвитку бізнесу за допомогою інструментів політики «Зроблено в Україні».

