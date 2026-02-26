Норвегія надає Україні $9 млрд фінансування в межах Nansen Program
Норвегія надає Україні фінансування на поточний 2026 рік в розмірі $9 млрд, що є черговим пакетом військової та цивільної допомоги Україні в рамках Nansen Program.
Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.
«Я дякую за це оголошення премʼєр-міністру Норвегії, яке він зробив під час візиту до Києва. Моя сьогоднішня зустріч з Йонасом Гаром Стьоре стала продовженням нашої співпраці, яка триває від нашої спільної подорожі в Чернігів в перші місяці війни. Усі ці роки Норвегія надає нам надзвичайну допомогу», — написала Свириденко.
Вона зазначила, що Норвегія зробила найбільші внески у рамках ініціативи PURL, і це вже суттєво посилює українську протиповітряну оборону.
«Надзвичайно важливою є допомога Норвегії в імпорті газу та внески до Фонду підтримки енергетики та гранти. Норвегія надає обладнання з розподіленої генерації, яке буде працювати на базі обʼєктів Група Нафтогаз. Обговорили перспективні інвестиційні проєкти, які можуть бути підтримані інструментами Norfund», — повідомила Свириденко.
Раніше Норвегія надасть Україні майже $100 млн для закупівлі імпортного газу.
