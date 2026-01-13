Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на $400 млн
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде оголосив про виділення $400 млн допомоги Україні, які будуть спрямовані на енергетичний сектор та функціонування української держави.
Про це він заявив під час пресконференції у Міністерстві закордонних справ у Києві, пише «Європейська правда».
Під час свого візиту до Києва глава МЗС Норвегії оголосив про новий пакет допомоги для України.
За його словами, $200 млн з $400 млн будуть спрямовані «на негайні енергетичні потреби, закупівлю газу та інші нагальні питання, пов’язані з енергетикою, щоб якомога швидше відновити постачання тепла та електроенергії».
Інші $200 млн, зазначив норвезький міністр, призначені для бюджетної підтримки, яка «слугуватиме мостом до того часу, коли фактично надійдуть обіцяні кошти від Європейського Союзу».
«Це є сильним символом солідарності та спільної справи, і ми хотіли зробити це негайно. Я родом з холодної країни. Сьогодні в Осло така сама погода, як і в Києві. Тому ми розуміємо, наскільки важливе опалення в Україні», — акцентував Ейде.
Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга, своєю чергою, заявив, що цей новий пакет енергетичної підтримки України дуже вчасний.
«Він допоможе посилити стійкість нашої держави та суспільства. Це продовження сталої енергетичної підтримки від Осло», — додав глава українського МЗС.
