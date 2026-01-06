Мерц заявив, що Україна на межі гуманітарної енергетичної кризи
За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Україна «на межі гуманітарної енергетичної кризи».
Про це йдеться в листі канцлера до керівних парламентських фракцій ХДС/ХСС і СДПН, передає «Європейська правда» з посиланням на ZDF.
Мерц звернувся до партій коаліції напередодні зустрічі «коаліції рішучих» у Парижі, зазначивши, що Україна «на межі гуманітарної енергетичної кризи».
За його словами, путін не прагне до перемир’я в четверту зиму війни, а навпаки, віддав наказ про найсерйозніші атаки на цивільну інфраструктуру України. Тому Мерц звинувачує російське керівництво у воєнних злочинах.
Німецький уряд прагне покласти край війні. Однак це можливо лише за умови, що цього разу Україна отримає від США та Європи справжні гарантії безпеки, наголошує Мерц.
Довідка Finance.ua:
- у грудні 2025 року Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини перерахувало до Фонду підтримки енергетики України 160,11 млн євро. Це найбільший разовий внесок з початку діяльності Фонду;
- загалом протягом грудня до Фонду надійшло 245 млн євро нових внесків;
- експертка з енергетики та генеральна менеджерка у сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко пояснила, скільки часу необхідно для відновлення підстанцій після російських обстрілів. За її словами, наразі ремонт триває менше місяця.
Поділитися новиною
Також за темою
Мерц заявив, що Україна на межі гуманітарної енергетичної кризи
рф використовує єдиний криголам для обходу санкцій США щодо експорту скрапленого газу
Рубіо озвучив плани США щодо венесуельської нафти
У 2026 році в Україні планують ввести ще понад 500 МВт розподіленої генерації
Через обстріли вкотре пошкоджено лінію живлення ЗАЕС — Міненерго
В 2025 році через точки входу в українську ГТС пройшли 6,9 мільярда кубів газу