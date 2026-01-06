0 800 307 555
Мерц заявив, що Україна на межі гуманітарної енергетичної кризи

Енергетика
За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Україна «на межі гуманітарної енергетичної кризи».
Про це йдеться в листі канцлера до керівних парламентських фракцій ХДС/ХСС і СДПН, передає «Європейська правда» з посиланням на ZDF.
Мерц звернувся до партій коаліції напередодні зустрічі «коаліції рішучих» у Парижі, зазначивши, що Україна «на межі гуманітарної енергетичної кризи».
За його словами, путін не прагне до перемир’я в четверту зиму війни, а навпаки, віддав наказ про найсерйозніші атаки на цивільну інфраструктуру України. Тому Мерц звинувачує російське керівництво у воєнних злочинах.
Німецький уряд прагне покласти край війні. Однак це можливо лише за умови, що цього разу Україна отримає від США та Європи справжні гарантії безпеки, наголошує Мерц.

Довідка Finance.ua:

  • у грудні 2025 року Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини перерахувало до Фонду підтримки енергетики України 160,11 млн євро. Це найбільший разовий внесок з початку діяльності Фонду;
  • загалом протягом грудня до Фонду надійшло 245 млн євро нових внесків;
  • експертка з енергетики та генеральна менеджерка у сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко пояснила, скільки часу необхідно для відновлення підстанцій після російських обстрілів. За її словами, наразі ремонт триває менше місяця.
За матеріалами:
Європейська правда
Енергетика України
