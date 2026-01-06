Мерц заявив, що Україна на межі гуманітарної енергетичної кризи Сьогодні 12:26 — Енергетика

Мерц заявив, що Україна на межі гуманітарної енергетичної кризи

За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Україна «на межі гуманітарної енергетичної кризи».

Про це йдеться в листі канцлера до керівних парламентських фракцій ХДС/ХСС і СДПН, передає « Європейська правда » з посиланням на ZDF

Мерц звернувся до партій коаліції напередодні зустрічі «коаліції рішучих» у Парижі, зазначивши, що Україна «на межі гуманітарної енергетичної кризи».

За його словами, путін не прагне до перемир’я в четверту зиму війни, а навпаки, віддав наказ про найсерйозніші атаки на цивільну інфраструктуру України. Тому Мерц звинувачує російське керівництво у воєнних злочинах.

Німецький уряд прагне покласти край війні. Однак це можливо лише за умови, що цього разу Україна отримає від США та Європи справжні гарантії безпеки, наголошує Мерц.

у грудні 2025 року Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини перерахувало до Фонду підтримки енергетики України 160,11 млн євро. Це найбільший разовий внесок з початку діяльності Фонду;

загалом протягом грудня до Фонду надійшло 245 млн євро нових внесків;

експертка з енергетики та генеральна менеджерка у сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко пояснила, скільки часу необхідно для відновлення підстанцій після російських обстрілів. За її словами, наразі ремонт триває менше місяця.

Європейська правда За матеріалами:

