Німеччина виділила 160 млн євро на відновлення енергетики України

Казна та Політика
21
Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини перерахувало до Фонду підтримки енергетики України 160,11 млн євро. Це найбільший разовий внесок з початку діяльності Фонду.
Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Надходження коштів у грудні

Загалом протягом грудня до Фонду надійшло 245 млн євро нових внесків. Окрім МЗС Німеччини, ще 3 млн євро перерахувало Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини через німецький банк розвитку KfW.
«Міненерго максимально активно і ефективно взаємодіє з нашими міжнародними партнерами за цим напрямком. Тільки протягом грудня під час низки міжнародних зустрічей високого рівня ми отримали запевнення від партнерів у системній підтримці», — підкреслив заступник міністра.

Гуманітарна допомога обладнанням

Окрім механізмів Фонду підтримки енергетики, Україна отримує і міжнародну гуманітарну допомогу обладнанням.
Так, з початку повномасштабного вторгнення для потреб енергетичного сектору до України надійшло 1995 гуманітарних вантажів загальною вагою майже 26 000 тонн. Це допомога з 38 країн. Вона включає і обладнання для оперативних ремонтів після ворожих обстрілів і устаткування, яке дозволяє нам нарощувати потужності розподіленої генерації.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що у зв’язку з російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України уряд Німеччини надав Україні додаткову допомогу в розмірі 70 мільйонів євро.
Також Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини (BMWE) через Банк розвитку KfW надала Україні додаткові 100 мільйонів євро для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Ці кошти спрямують до Фонду енергетичної підтримки України.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
