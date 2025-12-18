Німеччина надасть додаткові 70 млн євро Україні Сьогодні 11:24 — Особисті фінанси

У зв’язку з російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України уряд Німеччини надає Україні додаткову допомогу в розмірі 70 мільйонів євро.

Джерело: міністерка розвитку Німеччини Рім Алабалі Радован медіагрупі Funke, «Європейська правда» з посиланням на Tagesschau

Читайте також Fitch знизило рейтинг Euroclear через плани ЄС щодо заморожених активів рф

Деталі: Міністерка сказала, що її міністерство розширює допомогу, «щоб забезпечити опаленням, водопостачанням та електроенергією понад два з половиною мільйони людей».

«Особливо зараз, в холодну зиму, негайна допомога має вирішальне значення для забезпечення основних енергетичних потреб України», — заявила вона.

Кошти в першу чергу призначені для інвестицій у децентралізоване теплопостачання, наприклад, у мобільні опалювальні установки.

Читайте також ЄС запровадив новий критерій для накладення санкцій на білорусь

«Муніципалітети повинні мати можливість гарантувати опалення шкіл, дитячих садків і лікарень, навіть якщо великі електростанції зазнали атак. Ці заходи з енергопостачання допоможуть людям організувати своє повсякденне життя», — сказала Алабалі Радован.

З відповідним проханням до Німеччини звернулася українська сторона.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.