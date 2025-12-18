Німеччина надасть додаткові 70 млн євро Україні
У зв’язку з російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України уряд Німеччини надає Україні додаткову допомогу в розмірі 70 мільйонів євро.
Джерело: міністерка розвитку Німеччини Рім Алабалі Радован медіагрупі Funke, «Європейська правда» з посиланням на Tagesschau.
Деталі: Міністерка сказала, що її міністерство розширює допомогу, «щоб забезпечити опаленням, водопостачанням та електроенергією понад два з половиною мільйони людей».
«Особливо зараз, в холодну зиму, негайна допомога має вирішальне значення для забезпечення основних енергетичних потреб України», — заявила вона.
Кошти в першу чергу призначені для інвестицій у децентралізоване теплопостачання, наприклад, у мобільні опалювальні установки.
«Муніципалітети повинні мати можливість гарантувати опалення шкіл, дитячих садків і лікарень, навіть якщо великі електростанції зазнали атак. Ці заходи з енергопостачання допоможуть людям організувати своє повсякденне життя», — сказала Алабалі Радован.
З відповідним проханням до Німеччини звернулася українська сторона.
