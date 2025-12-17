Fitch знизило рейтинг Euroclear через плани ЄС щодо заморожених активів рф
Рейтингове агентство Fitch помістило бельгійський депозитарій Euroclear у категорію Rating Watch Negative (під наглядом з негативними очікуваннями).
Про це повідомила пресслужба Fitch.
Дане рішення пов’язано з тим, що Європейський Союз планує використати заморожені в Euroclear активи Центрального банку росії (близько 210 млрд євро) для фінансування України.
Під нагляд взято довгострокові рейтинги дефолту емітента Euroclear Bank та Euroclear Holding (AA), короткостроковий рейтинг (F1+), а також рейтинги боргових зобов’язань. Агентство вказує на зростаючу, хоча поки що низьку, ймовірність проблем із платоспроможністю Euroclear, якщо зобов’язання перед Центробанком рф доведеться виконувати.
При цьому базовий сценарій Fitch припускає, що у разі реалізації плану ЄС для Euroclear буде створено захисні механізми, які б дозволили зберегти поточний високий рейтинг.
Нагадаємо, 12 грудня Finance.ua писав, що Центральний банк росії подав позов до Арбітражного суду москви проти бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використати заморожені російські активи для репараційного кредиту Україні.
У повідомленні Банку росії зазначено, що дії Euroclear, які призвели до блокування можливості керувати коштами та цінними паперами, завдали збитків регулятору. Через це російський центральний банк вимагає їх відшкодування.
російський регулятор заявив, що позов також пов’язаний з тим, що Європейська комісія розглядає механізми прямого або опосередкованого використання заморожених російських активів без згоди Банку росії.
Європейська комісія відкинула позов, поданий Центральним банком росії проти Euroclear. У ЄК назвали позов «спекулятивним» і таким, що не має юридичних підстав.
