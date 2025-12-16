США пом’якшили санкції трьом білоруським компаніям з виробництва калію Сьогодні 21:26 — Фондовий ринок

Міністерство фінансів США надало обмежене послаблення санкцій трьом білоруським компаніям з виробництва калію після звільнення білоруссю політв’язнів.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство фінансів США дозволило операції за участю державних компаній «Білоруськалій» та «Білоруська калійна компанія» (БКК), а також дочірньої компанії БКК «Агророзквіт», згідно з генеральною ліцензією Міністерства фінансів США.

Зауважується, що добрива з білорусі залишаються під санкціями ЄС, також країні заборонено експортувати їх через литовський порт Клайпеда з лютого 2022 року. Це змусило Мінськ переорієнтувати експорт через територію рф, що значно збільшило продажі до Китаю.

Водночас у Вашингтоні наголосили, що пом’якшення санкцій має «умовний характер». Воно залежить від «стійких позитивних змін у поведінці» білоруської влади та виконання обіцянки Олександра Лукашенка припинити політично вмотивовані арешти. У разі порушень санкції можуть бути негайно відновлені.

США та ЄС запровадили широкомасштабні санкції проти білорусі після того, як Мінськ розпочав жорстокі репресії проти протестувальників після суперечливих виборів 2020 року. Додатково обмеження було посилено після того, як Лукашенко зробив Білорусь одним із плацдармів для вторгнення рф в Україну у 2022 році.

Нагадаємо, білорусь звільнила із в’язниць 123 особи, включаючи лауреата Нобелівської премії Алеся Бяляцького та провідну опозиційну діячку Марію Колеснікову, в рамках угоди, укладеної за посередництва посланця президента США Дональда Трампа Джона Коула.

