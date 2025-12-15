0 800 307 555
Volkswagen вперше за 88 років закриває завод у Німеччині

Фондовий ринок
0
Німецький автоконцерн Volkswagen зупиняє випуск автомобілів на заводі в Дрездені — вперше за 88-річну історію компанії.
Про це інформує FT.
Закриття лінії пов’язане зі слабкими продажами в Китаї, зниженням попиту в Європі та впливом американських мит.
Концерн переглядає інвестиційний бюджет у розмірі близько €160 млрд на п’ять років, враховуючи довший життєвий цикл бензинових авто.
Як зауважив аналітик Bernstein Стівен Райтман, Volkswagen постає перед «масштабними» викликами, адже очікувано довший період експлуатації авто з двигунами внутрішнього згоряння вимагає нових інвестицій.
«Доводиться дивитися на нові покоління бензинових технологій», — пояснив він.
З моменту запуску завод у Дрездені випустив менш як 200 000 авто, що менше половини річного обсягу заводу VW у Вольфсбурзі.
Закриття виробництва є для Volkswagen невеликим кроком у реалізації планів зі скорочення потужностей у ФРН, що є частиною угоди з профспілками, укладеної торік, яка також передбачає скорочення 35 000 робочих місць у бренду в Німеччині.
Голова бренду Volkswagen Томас Шефер акцентував, що рішення про зупинку виробництва було «не легко» ухвалити, проте «з економічного погляду воно було необхідним».
За матеріалами:
Корреспондент.net
