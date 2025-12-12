0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

АРМА прийняло в управління корпоративні права виробника «Моршинської» та «Миргородської»

Фондовий ринок
28
АРМА прийняло в управління корпоративні права групи IDS Ukraine. Передача відбулася в межах кримінальних проваджень щодо активів підсанкційних російських осіб, зокрема Михайла Фрідмана, який перебуває під санкціями США, ЄС, Великобританії, Канади, України та інших держав через підтримку російського режиму та загрозу міжнародній безпеці.
Актив передано в управління АРМА за сприяння органів прокуратури, які забезпечили відповідні процесуальні дії та передачу документів. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо зазначених активів здійснює Бюро економічної безпеки.
В управлінні арештованими активами пріоритетами держави є:
  • захист від спроб незаконного втручання чи втрати контролю над активом, що належить Фрідману;
  • спрямування діяльності компанії в інтересах України, а не підсанкційних осіб;
  • забезпечення стабільної та прозорої роботи підприємств до ухвалення остаточного рішення суду.
Найближчим часом АРМА оголосить окремий конкурс з відбору незалежної компанії-оцінювача активів IDS Ukraine.
Ярослава Максименко, т.в.о. Голови АРМА:
«Мета АРМА — забезпечити роботу активів підсанкційних осіб на економіку України. Наше завдання — прозорі процедури, відкриті конкурси та стабільність роботи підприємств до ухвалення остаточного рішення суду».
28 листопада АРМА оголосило відкритий конкурс із пошуку компанії, яка забезпечить тимчасове управління активами IDS Ukraine — виробничими потужностями, логістикою та безперервністю роботи підприємств.
До участі запрошуються компанії з релевантним досвідом: інвестиційні фонди, дистриб’ютори та інші учасники ринку з відповідною експертизою.
Подання заявок триває до 12 грудня 2025 року.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems