АРМА прийняло в управління корпоративні права виробника «Моршинської» та «Миргородської»

АРМА прийняло в управління корпоративні права групи IDS Ukraine. Передача відбулася в межах кримінальних проваджень щодо активів підсанкційних російських осіб, зокрема Михайла Фрідмана, який перебуває під санкціями США, ЄС, Великобританії, Канади, України та інших держав через підтримку російського режиму та загрозу міжнародній безпеці.

Актив передано в управління АРМА за сприяння органів прокуратури, які забезпечили відповідні процесуальні дії та передачу документів. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо зазначених активів здійснює Бюро економічної безпеки.

В управлінні арештованими активами пріоритетами держави є:

захист від спроб незаконного втручання чи втрати контролю над активом, що належить Фрідману;

спрямування діяльності компанії в інтересах України, а не підсанкційних осіб;

забезпечення стабільної та прозорої роботи підприємств до ухвалення остаточного рішення суду.

Найближчим часом АРМА оголосить окремий конкурс з відбору незалежної компанії-оцінювача активів IDS Ukraine.

Ярослава Максименко, т.в.о. Голови АРМА:

«Мета АРМА — забезпечити роботу активів підсанкційних осіб на економіку України. Наше завдання — прозорі процедури, відкриті конкурси та стабільність роботи підприємств до ухвалення остаточного рішення суду».

28 листопада АРМА оголосило відкритий конкурс із пошуку компанії, яка забезпечить тимчасове управління активами IDS Ukraine — виробничими потужностями, логістикою та безперервністю роботи підприємств.

До участі запрошуються компанії з релевантним досвідом: інвестиційні фонди, дистриб’ютори та інші учасники ринку з відповідною експертизою.

Подання заявок триває до 12 грудня 2025 року.

