0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Shell розриває партнерство з Роснафтою

Фондовий ринок
24
Shell розриває партнерство з Роснафтою
Shell розриває партнерство з Роснафтою
Shell Plc. має намір вийти з партнерства з російським ПАТ Роснафта, з яким разом володіє часткою в трубопроводі, що транспортує нафту з Казахстану.
Про це повідомляє Bloomberg.
У разі успішного завершення цього процесу Shell залишиться серед акціонерів Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), але більше не ділитиме свою частку з російською компанією, яка перебуває під санкціями.
володимир путін цього тижня дозволив двом компаніям проводити юридичні дії, які можуть змінити або припинити їхні майнові права в спільному каспійському підприємству.
Читайте також
російська влада не пояснила підстави для цього дозволу, що спричинило припущення про можливі зміни в структурі власності Каспійського трубопровідного консорціуму — ключового маршруту експорту нафти з Казахстану.
КТК транспортує казахстанську нафту до узбережжя Чорного моря через територію росії. Серед його акціонерів — провідні міжнародні нафтові компанії, а також російські Роснафта і ПАТ Лукойл, які перебувають під санкціями США. Спільне підприємство Роснафта та Shell контролює 7,4% акцій консорціуму.
Згідно з інформацією на офіційному сайті компанії, загальна частка Shell у консорціумі становить 7,4%. З них 3,75% припадає на спільне підприємство з Роснафтою, 1,75% - на пряму участь Shell, ще 2% - на її дочірню структуру BG Overseas Holding Ltd.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems