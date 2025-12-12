Shell розриває партнерство з Роснафтою Сьогодні 06:47 — Фондовий ринок

Shell розриває партнерство з Роснафтою

Shell Plc. має намір вийти з партнерства з російським ПАТ Роснафта, з яким разом володіє часткою в трубопроводі, що транспортує нафту з Казахстану.

Про це повідомляє Bloomberg.

У разі успішного завершення цього процесу Shell залишиться серед акціонерів Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), але більше не ділитиме свою частку з російською компанією, яка перебуває під санкціями.

володимир путін цього тижня дозволив двом компаніям проводити юридичні дії, які можуть змінити або припинити їхні майнові права в спільному каспійському підприємству.

російська влада не пояснила підстави для цього дозволу, що спричинило припущення про можливі зміни в структурі власності Каспійського трубопровідного консорціуму — ключового маршруту експорту нафти з Казахстану.

КТК транспортує казахстанську нафту до узбережжя Чорного моря через територію росії. Серед його акціонерів — провідні міжнародні нафтові компанії, а також російські Роснафта і ПАТ Лукойл, які перебувають під санкціями США. Спільне підприємство Роснафта та Shell контролює 7,4% акцій консорціуму.

Згідно з інформацією на офіційному сайті компанії, загальна частка Shell у консорціумі становить 7,4%. З них 3,75% припадає на спільне підприємство з Роснафтою, 1,75% - на пряму участь Shell, ще 2% - на її дочірню структуру BG Overseas Holding Ltd.

НВ За матеріалами:

