«Укрнафта» завершила придбання мережі Shell в Україні — Finance.ua
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«Укрнафта» завершила придбання мережі Shell в Україні

Фондовий ринок
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«Укрнафта» завершила придбання мережі Shell в Україні
«Укрнафта» завершила придбання мережі Shell в Україні
АТ «Укрнафта» та компанія Shell Overseas Investments BV остаточно завершили угоду, за якою українська компанія придбала 51% у ТОВ «Альянс Холдинг». Це підприємство володіє мережею автозаправних комплексів Shell в Україні, до якої входить 118 АЗК та інше майно.
Про це повідомляє пресслужба «Укрнафти».
Держава наразі є кінцевим власником 100% ТОВ «Альянс Холдинг» і отримуватиме прибуток через розподіл дивідендів, оскільки 49% підприємства належать Фонду державного майна України.
Загалом, разом із заправками Shell, під брендом Ukrnafta протягом року запрацюють 663 автозаправні комплекси.
«Це розширення закріплює визначений стратегією компанії курс на стабільне зростання та зміцнення позицій на ринку, а також дозволяє зберегти робочі місця і збільшити вклад у розвиток економіки країни. Ребрендинг заправок вже триває, частина нових автозаправних комплексів вже працюють під оновленим брендом», — сказано в повідомленні компанії.
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Нагадаємо, 23 січня 2025 року Антимонопольний комітет дозволив «Укрнафті» придбати мережу заправок Shell (ТОВ «Альянс Холдинг»). Після закриття угоди «Укрнафта» матиме більше 660 АЗС і закріпиться у статусі найбільшої мережі України.
Сумарна капіталізація п’яти топових нафтових компаній у світі перевищує 2,7 трильйона доларів. Це фірми з США, Великої Британії, Китаю та Саудівської Аравії. Найдорожчою компанією у світі є Saudi Aramco. Ринкова капіталізація компанії становить 1,64 трильйона доларів. Ринкова капіталізація Shell — 193,70 мільярда доларів.
За матеріалами:
Finance.ua
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