АМКУ дозволив «Укрнафті» придбати мережу АЗС Shell — Finance.ua

АМКУ дозволив «Укрнафті» придбати мережу АЗС Shell Сьогодні 11:12 — Фондовий ринок

АМКУ дозволив «Укрнафті» придбати мережу АЗС Shell

Антимонопольний комітет дозволив «Укрнафті» придбати мережу заправок Shell (ТОВ «Альянс Холдинг»).

Про це 23 січня повідомив Антимонопольний комітет.

«Надано дозвіл ПАТ „Укрнафта“ на придбання частки в статутному капіталі ТОВ „Альянс Холдинг“, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства», — йдеться в повідомленні.

«Укрнафта» купує частку 51% в ТОВ «Альянс Холдинг».

Інші 49% належать державі в особі Фонду державного майна після судового стягнення в межах санкцій проти росіянина Едуарда Худайнатова.

ТОВ «Альянс Холдинг» має 118 заправок під брендом Shell в Україні.

Після закриття угоди «Укрнафта» матиме більше 660 АЗС, і закріпиться у статусі найбільшої мережі України.

Економічна Правда За матеріалами:

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