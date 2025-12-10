Часи легкої прибутковості для інвесторів минають — Bloomberg Сьогодні 20:13 — Фондовий ринок

Часи легкої прибутковості для інвесторів минають — Bloomberg

Для інвесторів, які шукають стабільний дохід, епоха легкої прибутковості добігає кінця.

Про це повідомляє Bloomberg.

Раніше короткострокові казначейські облігації США пропонували дохідність понад 5%, дозволяючи отримувати стабільний прибуток без високого ризику. Пенсійні фонди, страховики та інші інституції могли отримувати дохід без активного управління портфелем.

Сьогодні ситуація змінюється: Федеральна резервна система планує знижувати ставки, що вже вплинуло на дохідність безпечних активів, а традиційні інвестиції, від корпоративних облігацій до глобальних акцій, виглядають дорогими.

Попит на доходність зростає, але варіантів менше

Як пише видання, дивідендна дохідність світових акцій залишається близькою до найнижчих рівнів з 2002 року, а кредитні спреди інвестиційного класу — близькі до багаторічних мінімумів. Довгострокові казначейські облігації показують підвищені ризики через інфляцію та фіскальні зобов’язання.

Тому інвестори змушені шукати компроміси: розтягувати терміни, жертвувати ліквідністю або брати на себе більший ризик.

Очікуване зниження ФРС є нагадуванням про те, що «сьогоднішня дохідність може бути недоступною», — каже представник відділу глобального фіксованого доходу для регіону EMEA в BlackRock у Лондоні Джеймс Тернер.

Приватні ринки та альтернативні активи

У пошуках доходу інвестори звертаються до приватних кредитів та нестандартних інструментів. Приватне кредитування стало популярним серед установ, які шукають прибутковості поза котируваним боргом, хоча, як пише видання, цього року «апетит трохи знизився» через ризики угод.

Читайте також Куди інвестувати 100 тисяч гривень, щоб захистити їх від знецінення

JPMorgan Asset Management очікує більшого руху до приватних ринків для отримання доходу.

Незважаючи на нещодавні побоювання, інвестори будуть «винагороджені за додатковий ризик, який вони беруть на себе в приватному кредитуванні», — зазначає Керрі Крейг, глобальний ринковий стратег у компанії Money Management у Мельбурні.

Фонди, що інвестують у катастрофічні облігації чи страхові цінні папери, теж приваблюють інвесторів, які стикаються з проблемою низької дохідності традиційних активів.

Катастрофічні облігації та цінні папери, пов’язані зі страхуванням — інструменти, що монетизують ризик рідкісних подій — користуються відновленим інституційним попитом на свої некорельовані виплати.

Світові акції більше не забезпечують надійний дохід: дивіденди скорочуються, а компанії все частіше викуповують власні акції замість виплати дивідендів. Тенденція до зростання викупу акцій підштовхує інвесторів шукати прибуток у менш ліквідних або більш ризикових сегментах ринку.

Тож, як зазначають аналітики, легка прибутковість закінчилася — сьогодні кожна інвестиційна дія потребує ретельного розрахунку ризику та часу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціни на оперативну пам’ять зростають швидше, ніж на золото. Так, ціни на DRAM за рік виросли на 171,8% і перевищили навіть темпи зростання вартості золота. Комплект DDR5 пам’яті на 64 Гб уже коштує понад $500 — дорожче за ігрову консоль PlayStation 5.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.