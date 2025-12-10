0 800 307 555
Україна домовилася про реструктуризацію ВВП-варантів на $2,6 млрд

Фондовий ринок
На початку грудня Україна запропонувала власникам ВВП-варантів на номінальну суму $2,591 млрд обміняти їх із коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України С з погашенням у 2030−2032 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду до 7%. У наступні дні спецкомітет власників ВВП-варантів підтримав цю пропозицію, погодившись на умову щодо відновлення збитків.
Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на біржове повідомлення.
«Україна та члени Спеціального комітету досягли згоди щодо умов Пропозиції (щодо обміну) та умов Нових цінних паперів, а Спеціальний комітет підтвердив свою підтримку умов зміненого та переглянутої Пропозиції», — йдеться в біржовому повідомлені.

«Суми відновлення збитків» і умови сплати

Зміни також обговорювалися з власниками ВВП-варантів поза Спецкомітетом.
У оновленій пропозиції зазначено, що нові цінні папери матимуть положення про «Суму відновлення збитків», яке передбачає негайну сплату в заявленій сумі відновлення у разі настання окремих умов. Серед таких умов згадані, зокрема: несплата основної суми або відсотків за єврооблігаціями С, мораторій щодо них або включення їх до периметра реструктуризації інших єврооблігацій.
З метою підтримки конструктивних довгострокових відносин з власниками єврооблігацій класу A та B, випущених 30 серпня 2024 року під час реструктуризації, Україна зобов’язалася провести опитування щодо відповідної умови.
У зв’язку зі змінами Україна продовжила термін ранньої пропозиції обміну, за якою власники ВВП-варантів отримають найбільшу грошову винагороду, з 12 грудня до 15 грудня, тоді як інші умови залишилися незмінними.

Базові умови нових єврооблігацій С

За базовими умовами по 45% основної суми нових єврооблігацій С буде погашено 1 лютого 2030 та 1 лютого 2031, а решта 10% — 1 лютого 2032. Ставка за облігаціями становитиме 4% річних до 1 лютого 2027, далі 5,5% до 1 серпня 2029 та 7,25% річних у період до погашення.

Довідка Finance.ua:

  • у серпні 2022 року Україна вже змінювала умови ВВП-варантів: було відкладено виплати 2023 року на 14 місяців, обмежено можливу суму виплат у 2025 році за 2023 рік до 0,5% ВВП, подовжено термін обігу до 2039 року та надано право України викупити їх у 2024−2027 роках. Виплату, що припадала на 31 травня 2023, перенесли на 1 серпня 2024 з нарахуванням 7,75% річних;
  • початкові умови ВВП-варантів, випущених у межах реструктуризації держборгу 2015 року, передбачали виплати залежно від приросту реального ВВП: за річний приріст менший за 3% виплат немає; при прирості від 3% до 4% виплата становить 15% перевищення над 3%; при прирості понад 4% додається 40% перевищення над 4%. З 2021 по 2025 рік платежі були обмежені 1% ВВП.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Інвестиції

