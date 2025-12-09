До виходу з рф почав готуватися один з останніх західних банків Сьогодні 16:33 — Фондовий ринок

Один з останніх західних банків, що продовжують працювати в росії, — італійський банк UniCredit — почав активно готуватися до виходу з російського ринку.

Про це пише російське видання «Комерсант» з посиланням на джерело в банку.

Провідні топменеджери кредитної організації, включаючи голову правління Кирила Жукова-Ємельянова, пішли зі своїх посад.

Жуков-Ємельянов 20 років працював в UniCredit, а останні п’ять років очолював російську «дочку» фінансової організації.

Разом з ним посади залишили керівник корпоративно-інвестиційного блоку Вадим Апархов і операційний директор Ольга Петрова.

Одночасно з цим UniCredit Group продала практично весь довгостроковий портфель компанії «Юнікредит-лізинг» російській «ПР-Лізинг». В цілому було передано портфель контрактів на 3 млрд руб., а решта буде погашена найближчим часом, зазначає видання.

«Звільнення ключових топменеджерів одночасно з продажем великого активу — це сигнал підготовки до повного виходу з країни», — говорить начальник аналітичного відділу ІК «Ріком-Траст» Олег Абелєв.

