До виходу з рф почав готуватися один з останніх західних банків

Один з останніх західних банків, що продовжують працювати в росії, — італійський банк UniCredit — почав активно готуватися до виходу з російського ринку.
Про це пише російське видання «Комерсант» з посиланням на джерело в банку.
Провідні топменеджери кредитної організації, включаючи голову правління Кирила Жукова-Ємельянова, пішли зі своїх посад.
Жуков-Ємельянов 20 років працював в UniCredit, а останні п’ять років очолював російську «дочку» фінансової організації.
Разом з ним посади залишили керівник корпоративно-інвестиційного блоку Вадим Апархов і операційний директор Ольга Петрова.
Одночасно з цим UniCredit Group продала практично весь довгостроковий портфель компанії «Юнікредит-лізинг» російській «ПР-Лізинг». В цілому було передано портфель контрактів на 3 млрд руб., а решта буде погашена найближчим часом, зазначає видання.
«Звільнення ключових топменеджерів одночасно з продажем великого активу — це сигнал підготовки до повного виходу з країни», — говорить начальник аналітичного відділу ІК «Ріком-Траст» Олег Абелєв.
