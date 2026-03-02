Відкрито справу про банкрутство одного з найбільших хімзаводів України Сьогодні 14:23 — Фондовий ринок

Відкрито справу про банкрутство одного з найбільших хімзаводів України

Господарський суд Івано-Франківської області 27 лютого відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ «Карпатнафтохім» — одного з найбільших нафтохімічних підприємств України.

Ініціатором процедури виступив Укрексімбанк, який заявив про заборгованість компанії на суму понад 1,29 млрд грн за кредитними договорами, укладеними у лютому 2021 року.

Крім державного банку, із заявою про відкриття провадження звернулося також ТОВ «Костанза» (Калуська ТЕЦ), яке повідомило про борг у розмірі понад 322,7 млн грн за постачання енергоресурсів. Сукупний обсяг заявлених претензій перевищує 1,6 млрд грн.

Суд відкрив провадження та призначив розпорядника майна — арбітражного керуючого, кандидатуру якого запропонував Укрексімбанк.

Один із ключових гравців української хімії

Карпатнафтохім створено у 2004 році на базі виробничих потужностей калуського підприємства «Оріана». Завод спеціалізується на виробництві: хлору та каустичної соди; етилену та пропилену; вінілхлориду; поліетилену.

До повномасштабного вторгнення рф підприємство залишалося найбільшим виробником ПВХ та поліетилену в Україні, відіграючи важливу роль у ланцюгах постачання для будівельної, трубної та упаковочної галузей.

До 2017 року завод контролювався російською групою Лукойл. Після запровадження українських санкцій актив був проданий нідерландській компанії Karpaty Chemical B.V., бенефіціарами якої стали Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький.

Після початку повномасштабної війни підприємство зупинило виробництво. У жовтні 2022 року актив було арештовано в межах кримінального провадження за підозрами в ухиленні від сплати податків та відмиванні коштів.

Управління заводом було передано до АРМА, однак агентству не вдалося реалізувати механізм передачі підприємства в ефективне управління через юридичні неточності у судовому рішенні. Частина переданого майна, як з’ясувалося, формально не належала підприємству. У грудні 2023 року арешт було скасовано.

