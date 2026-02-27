0 800 307 555
Samsung Galaxy S26 показав Ocean Mode для підводної фотографії

Компанія представила цікаву новинку для камер Galaxy S26 — режим Ocean Mode у додатку Expert RAW, який дозволяє робити якісні підводні знімки.
Всі три моделі серії — Galaxy S26, S26+ та S26 Ultra — мають клас захисту IP68, що дозволяє витримувати занурення у прісну воду. Проте не слід використовувати телефони у морі або океані через солону воду, яка прискорює корозію та пошкоджує внутрішні компоненти. Щоб безпечно експериментувати з Ocean Mode, рекомендують купувати спеціальні водонепроникні бокси, які коштують значно дешевше, ніж сам телефон.
Режим Ocean Mode допомагає вирішити типові проблеми підводної фотографії. Вода поглинає світло, особливо червоні, жовті та помаранчеві відтінки, залишаючи кадри переважно синьо-зеленими. Частинки у воді зменшують різкість і контраст, а течії та відблиски ускладнюють композицію. Камери без спеціальних режимів часто не передають реальні кольори та яскравість.
Режим Ocean Mode автоматично коригує баланс білого, відновлює втрату кольору та допомагає отримати підводні знімки, які максимально наближені до того, що бачить людське око. Це робить підводну фотографію доступнішою для звичайних користувачів, навіть якщо вони використовують лише стандартний підводний бокс.
