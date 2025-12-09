0 800 307 555
Суд у Гаазі заарештував актив «Газпрому» за позовом ДТЕК

Окружний суд Амстердама на вимогу енергокомпанії ДТЕК Ріната Ахметова заарештував активи підконтрольного «Газпрому» оператора газопроводу «Турецький потік» South Stream Transport.
Про це пише інформагентство «Інтерфакс».
На вимогу ДТЕК Постійна палата третейського суду в Гаазі у листопаді 2023 року зобов’язала рф виплатити ДТЕК компенсацію за кримські активи у розмірі 208 млн. доларів.
рф оскаржила рішення у державному Апеляційному суді Гааги, розгляд справи продовжується.
У повідомленні наголошується, що в липні цього року, за заявою ДПЕК, Окружний суд Амстердама наклав охоронний арешт на активи South Stream Transport на рахунках в ABN Amro Bank на забезпечення її вимог до рф щодо рішення гаазького арбітражу.
Як повідомлялося раніше, Гаазький суд наклав арешт на акції нідерландської газовидобувної компанії Wintershall Noordzee, 50% якої належить «Газпрому» за позовом групи ДПЕК про компенсацію збитків внаслідок незаконної окупації Криму.
За матеріалами:
Finance.ua
