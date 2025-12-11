0 800 307 555
Boeing збільшує відрив від Airbus

Фондовий ринок
Компанія Boeing значно збільшила свою перевагу над європейським конкурентом Airbus SE, що зазнає невдач, отримавши у листопаді 164 замовлення на літаки. Майже половина цих замовлень припадає на широкофюзеляжні лайнери 777X. Цей успіх контрастує з низкою нещодавніх проблем якості у французького виробника.
Про це повідомляє Bloomberg.
Серед замовлень Boeing було 65 літаків 777X від Emirates та ще дев’ять від іншого клієнта. Загалом, Boeing досяг 1000 валових замовлень до листопада, тоді як Airbus має 797. Однак Boeing також зафіксував 38 скасованих рейсів у листопаді, включаючи скасування Etihad Airways замовлень на 15 777X.
Тим часом Airbus зіткнувся з кількома недоліками якості, включаючи потенційно дефектні металеві панелі, та знизив свій річний план поставок. Цього тижня Федеральне управління цивільної авіації США оновило директиву, яка вимагає від експлуатантів майже 2000 літаків сімейства Airbus A320, частіше перевіряти кріплення дверей на наявність можливих тріщин.
Генеральний директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту Віллі Волш прокоментував це, заявивши, що Boeing «значно підвищив свої стандарти», тоді як нещодавні невдачі підірвали довіру до якості виробництва Airbus.
Попри лідерство в замовленнях, Boeing обережно нарощує потужності заводів під наглядом уряду після інциденту з 737 Max минулого року. У листопаді компанія поставила лише 44 літаки, тоді як Airbus передав клієнтам 72 літаки. Станом на 30 листопада Boeing поставив 537 літаків проти 657 для Airbus.
За матеріалами:
УНН
