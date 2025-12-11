IPO SpaceX може стати найбільшим в історії Сьогодні 01:02 — Фондовий ринок

IPO SpaceX може стати найбільшим в історії

SpaceX прискорює підготовку до виходу на біржу, яка може відбутися у 2026 році та стати найбільшою IPO в історії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про IPO SpaceX

SpaceX продовжує підготовку до IPO та планує залучити значно більше, ніж $30 млрд. Компанія розглядає вихід на біржу в середині або наприкінці 2026 року, але терміни можуть зміститися до 2027 року. Потенційна оцінка — близько $1,5 трлн, що може зробити угоду найбільшою в історії.

Паралельно SpaceX провела вторинний продаж акцій по $420 за штуку, що підняло оцінку компанії до понад $800 млрд. Співробітникам дозволили продати акції на суму близько $2 млрд, частину викупила сама компанія.

Чому це цікаво

SpaceX прагне повторити або перевершити рекорд Saudi Aramco, яка у 2019 році залучила $29 млрд. У разі продажу 5% компанія може залучити близько $40 млрд.

Новини про можливе IPO вже вплинули на ринок:

акції EchoStar зросли на 12%;

Rocket Lab — на 4,3%.

Одним із ключових чинників пришвидшення IPO є зростання Starlink — супутникового інтернет-сервісу SpaceX, який уже приносить компанії більшість доходів. У 2025 році компанія очікує виручку близько $15 млрд, а у 2026 році — до $24 млрд. Також вплинула на оцінку перспектива підключення Starlink до мобільних телефонів.

Що далі

Кошти з IPO SpaceX планує спрямувати на будівництво космічних дата-центрів і закупівлю чипів. Компанія також розглядає можливість окремого IPO для Starlink, хоча точних термінів поки не називає.

Серед ключових інвесторів: Founders Fund, 137 Ventures, Valor Equity Partners, Fidelity та Google.

