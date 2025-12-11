0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

IPO SpaceX може стати найбільшим в історії

Фондовий ринок
18
IPO SpaceX може стати найбільшим в історії
IPO SpaceX може стати найбільшим в історії
SpaceX прискорює підготовку до виходу на біржу, яка може відбутися у 2026 році та стати найбільшою IPO в історії.
Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про IPO SpaceX

SpaceX продовжує підготовку до IPO та планує залучити значно більше, ніж $30 млрд. Компанія розглядає вихід на біржу в середині або наприкінці 2026 року, але терміни можуть зміститися до 2027 року. Потенційна оцінка — близько $1,5 трлн, що може зробити угоду найбільшою в історії.
Паралельно SpaceX провела вторинний продаж акцій по $420 за штуку, що підняло оцінку компанії до понад $800 млрд. Співробітникам дозволили продати акції на суму близько $2 млрд, частину викупила сама компанія.

Чому це цікаво

SpaceX прагне повторити або перевершити рекорд Saudi Aramco, яка у 2019 році залучила $29 млрд. У разі продажу 5% компанія може залучити близько $40 млрд.
Новини про можливе IPO вже вплинули на ринок:
  • акції EchoStar зросли на 12%;
  • Rocket Lab — на 4,3%.
Читайте також
Одним із ключових чинників пришвидшення IPO є зростання Starlink — супутникового інтернет-сервісу SpaceX, який уже приносить компанії більшість доходів. У 2025 році компанія очікує виручку близько $15 млрд, а у 2026 році — до $24 млрд. Також вплинула на оцінку перспектива підключення Starlink до мобільних телефонів.

Що далі

Кошти з IPO SpaceX планує спрямувати на будівництво космічних дата-центрів і закупівлю чипів. Компанія також розглядає можливість окремого IPO для Starlink, хоча точних термінів поки не називає.
Серед ключових інвесторів: Founders Fund, 137 Ventures, Valor Equity Partners, Fidelity та Google.
За матеріалами:
vctr.media
Інвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems