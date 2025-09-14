Рейтинг найдорожчих компаній світу

0 800 307 555
Компанії США утримують першість у світі за ринковою капіталізацією — це і Apple, і Microsoft, і Amazon. Натомість рейтинг за прибутками очолює компанія з Саудівської Аравії.
Про це повідомляє CompaniesMarketCap.

Які компанії є найбільшими за ринковою капіталізацією

На першому місці розташувалася компанія Nvidia, яка є виробником графічних процесорів, відеоадаптерів під торговими марками Riva TNT та GeForce.
  • Компанія Nvidia становить з 4,06 трильйонами доларів ринкової капіталізації.
  • На другому місці за ринковою капіталізацією є компанія Microsoft, що є один з найбільших розробників програмного забезпечення та апаратного забезпечення у світі, — 3,60 трильйона доларів.
  • Далі йде компанія Apple — корпорація, що проєктує та розробляє побутову електроніку, програмне забезпечення й онлайн-сервіси — де ринкова капіталізація становить 3,55 трильйона доларів.
  • Четверте місце належить Alphabet, міжнародний конгломерат та холдингова компанія, найбільша дочірня компанія Google, — 2,84 трильйона доларів.
  • Замикає п’ятірку компанія Amazon (корпорація, яка спеціалізується на онлайн-торгівлі, хмарних обчисленнях та цифрових послугах) з ринковою капіталізацією в 2,47 трильйона доларів.

Що таке ринкова капіталізація

Цей показник показує скільки коштує та чи інша компанія на фондовому ринку.
Річ у тім, що чим більша капіталізація — тим стабільніша компанія в очах інвесторів.
А рейтинг за ринковою капіталізацією показує місце компанії серед інших публічних компаній.

У яких компаніях найвищі прибутки

Попри рейтинг за ринковою капіталізацією, список компаній за прибутками дещо відрізняється, а саме:
  • Очолює рейтинг компанія Saudi Aramco з прибутками в 193,21 мільярда доларів, що є найвищим показником серед перших 5 компаній.
  • Далі розташована компанія Alphabet (Google) з показником в 140,07 мільярда доларів.
  • Третє місце — Apple з прибутками в 130,21 мільярда доларів.
  • Наступною йде Microsoft — 123,62 мільярда доларів.
  • На п’ятому місці є Nvidia — майже 101 мільярд доларів.
За матеріалами:
Телеканал 24
