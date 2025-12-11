ФГВФО зможе комбінувати способи виведення банків з ринку Сьогодні 18:33 — Фондовий ринок

ФГВФО зможе комбінувати способи виведення банків з ринку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зможе комбінувати способи виведення банків з ринку. Ухвалення законопроєкту № 13007-д дозволить розширити механізми врегулювання неплатоспроможного банку до моменту відкликання ліцензії та його остаточного закриття.

Про це розповіла заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Вікторія Степанець, передає пресслужба ФГВФО.

Як працює процедура зараз

Після визнання банку неплатоспроможним Фонд вводить тимчасову адміністрацію, оцінює активи та оголошує конкурс на інвестора.

Нинішній закон передбачає вибір одного переможця. Законопроєкт пропонує можливість мати кілька переможців та комбінувати різні способи врегулювання. Наприклад, передати активи кільком приймаючим банкам та створити перехідний банк одночасно.

Комбінація способів врегулювання

Комбінація способів врегулювання банку залежатиме від цілей і мотивації покупця. Це може бути поєднання передавання активів і зобов’язань, як у США. Але якщо два банки конкуруватимуть за один і той самий актив, тоді визначальним фактором стане ціна: хто більше запропонує, той і стане власником.

«Важливо зазначити, що Фонд обирає не переможця, а найменш витратний спосіб, критерії якого визначені законодавством. Пропозиція інвестора має бути найбільш вигідною для Фонду та кредиторів, це суто математичний підхід», — пояснює Степанець.

Оновлення підходів розширить коло потенційних інвесторів. Це означає більше конкурентних пропозицій і вигідніші умови для вкладників та кредиторів.

Для економіки це сигнал про зміцнення фінансової системи. Для кредиторів це можливість швидше повернути кошти, ніж у разі ліквідації. Для банків це шанс масштабувати бізнес і швидко збільшити клієнтську базу. Для інвесторів це нові варіанти входження на ринок завдяки можливості комбінувати способи виведення неплатоспроможного банку з ринку.

🔎 Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.