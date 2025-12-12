0 800 307 555
укр
Банк росії подав позов на Euroclear через заморожені активи

Центральний банк росії подав позов до Арбітражного суду москви проти бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використати заморожені російські активи для репараційного кредиту Україні.
Про це йдеться у пресрелізі російського регулятора.

Позиція російського регулятора

У повідомленні Банку росії зазначено, що дії Euroclear, які призвели до блокування можливості керувати коштами та цінними паперами, завдали збитків регулятору. Через це російський центральний банк вимагає їх відшкодування.
російський регулятор заявив, що позов також пов’язаний з тим, що Європейська комісія розглядає механізми прямого або опосередкованого використання заморожених російських активів без згоди Банку росії.

Позиція ЄС та Euroclear

У Euroclear заморожено активи рф на суму 193 млрд євро, з яких 180 млрд євро належать Центробанку росії. Частково ці кошти вже використовуються для підтримки України: ЄС передає Києву нараховані відсотки з активів. За перші шість місяців 2025 року Україні передано 10,1 млрд євро.
Європейські лідери пропонують надати Україні безвідсоткові кредити на 140 млрд євро, забезпечені замороженими активами, при цьому рф зможе повернути кошти лише після виплати репарацій Україні.
Бельгійський депозитарій Euroclear заявив, що європейські уряди зіткнуться з вищими борговими витратами, якщо ЄС використає заморожені російські активи для надання Україні кредитів на суму 140 млрд євро.
Крім того, Euroclear планує позиватися до Європейської комісії, якщо та вирішить примусово вилучити розміщені в установі активи центрального банку росії на користь України.
