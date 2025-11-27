Euroclear попередив ЄС про ризики використання заморожених активів росії Сьогодні 21:34

Бельгійський депозитарій Euroclear, де зберігається більшість заморожених активів рф, заявив, що європейські уряди зіткнуться з вищими борговими витратами, якщо ЄС використає заморожені російські активи для надання Україні кредитів на суму 140 млрд євро.

Про цей йдеться у листі генеральної директорки Euroclear Валері Урбен, передає Укрінформ з посиланням на Financial Times.

У своєму листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Ради ЄС Антоніу Кошти Euroclear попередив, що так званий «репараційний кредит» може зашкодити привабливості європейських фінансових ринків та інвестиційному клімату в Європі «оскільки інвестори, зокрема суверенні фонди та центральні банки, сприйматимуть цю ініціативу як конфіскацію резервів центрального банку, що підриває верховенство права».

Читайте також Euroclear подасть до суду на ЄК, якщо та конфіскує заморожені активи рф на користь України

Урбен додала, що змушення Euroclear інвестувати в «фінансування індивідуальних боргових інструментів з нульовою процентною ставкою» буде розглядатися росією як конфіскація, що призведе до відповідних заходів і потенційних юридичних проблем, від яких Euroclear повинна бути захищена.

Вона зазначила, що схема «репараційної позики» повинна включати гарантії для Euroclear «доки існують юридичні ризики».

Довідка Finance.ua:

прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна наполягає на ухвалені юридичної основи та спільної відповідальності за використання російських заморожених активів на користь України, якої поки не бачить;

ЄС працює над ініціативою з розблокування 185 мільярдів євро заморожених активів російського Центрального банку, що знаходяться на території ЄС.



Укрінформ За матеріалами:

