НБУ виставив на повторні торги 129 ділянок у Київській області на 257 млн грн

Національний банк України виставив на повторні торги в електронній системі Прозорро. Продажі 129 земельних ділянок. Вони перейшли у власність НБУ через погашення заборгованості за кредитами рефінансування, які раніше отримували українські банки.
Про це повідомляє пресслужба Прозорро.Продажі.
Всі землі розташовані у Київській області. 54 з них мають сільськогосподарське призначення, ще 74 призначені для забудови. Ціни ділянок на торгах стартують з 211,8 тис. грн до 22,5 млн грн. Загальна початкова вартість майна складає 257 млн грн.

Дата та умови проведення торгів

Торги на Прозорро. Продажі заплановані на 23 грудня 2025 року. Взяти участь у торгах від НБУ може кожен охочий, зареєструвавшись на одному з акредитованих для роботи в системі майданчиків.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що майже 20,7 млрд грн залучили організатори онлайн-аукціонів з продажу активів банкрутів в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі. Це результат понад 7,4 тис. успішних торгів з 2019 року. За підсумками онлайн-аукціонів вартість активів зросла більш ніж на п’яту частину. Одержані кошти були спрямовані на погашення заборгованостей перед кредиторами.
