Які iPhone допоможуть Apple вирвати титул найкращого бренду смартфонів до 2029 року

Apple продає понад 200 мільйонів iPhone щороку, але цього недостатньо для того, щоб компанія була провідним світовим продавцем смартфонів. Цей титул зазвичай належить Samsung, чий асортимент смартфонів допомагає їй продавати навіть більше апаратів, ніж Apple.

На відміну від виробника iPhone, Samsung має кілька моделей початкового та середнього рівня, що дає їй можливість продавати продукцію широкій аудиторії.

Найдешевший iPhone від Apple — це iPhone 16e за 599 доларів.

Однак, згідно з даними Counterpoint Research, повідомляє Bloomberg, серія iPhone 17 має зробити Apple провідним світовим продавцем смартфонів у 2025 році. Хоча востаннє Apple перевершувала Samsung у 2011 році, стратегія Apple щодо iPhone на наступні кілька років може дозволити їй зберегти перше місце до 2029 року, згідно з цим звітом.

Тим не менш, аналітики Canalys та IDC мають суперечливі думки, оскільки дослідницькі фірми припускали, що Apple розгромила Samsung, а iPhone перевершив Galaxy у 2023 році.

За останні два місяці серія iPhone 17 мала величезний попит, за винятком надтонкого iPhone Air. В окремому звіті Counterpoint Research, опублікованому кілька днів тому, було підкреслено, як iPhone 17 допоміг Apple захопити 25% китайського ринку в жовтні.

Крім того, три моделі iPhone 17 регулярно розпродавалися онлайн, особливо iPhone 17 Pro Max та стандартна модель iPhone 17. Дешевша модель мала великий успіх цього року завдяки кільком оновленням, які роблять базовий iPhone 17 майже таким же хорошим пристроєм, як і iPhone 17 Pro.

Що далі з iPhone

Нові дані Counterpoint Research, опубліковані Bloomberg, показують, що поставки iPhone зростуть на 10% у 2025 році, порівняно з 4,6% у Samsung, а весь ринок смартфонів зросте на 3,3% цього року.

Таким чином, прогнозується, що Apple захопить 19,4% ринку.

Думка аналітиків

Аналітики стверджують, що продажі телефонів Apple зростають не лише завдяки сильному сприйняттю iPhone 17. Цикл заміни нібито досяг точки перегину, чому сприяють споживачі, які востаннє купували смартфони під час буму продажів, спричиненого COVID, і готові до оновлення.

Також у звіті зазначається, що за два роки між другим кварталом 2023 року та другим кварталом 2025 року було продано 358 мільйонів вживаних iPhone. Ці власники iPhone, ймовірно, також оновляться в найближчі роки до одного з нових iPhone, які Apple розробляє зараз.

