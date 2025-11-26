Київський метрополітен закупить молока майже на 700 тисяч гривень Сьогодні 20:10 — Фондовий ринок

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» оголосило тендер на закупівлю молока коров’ячого пастеризованого жирністю 2,5%. Відповідна інформація опублікована на порталі Прозорро.

Згідно з тендерною документацією, комунальне підприємство хоче придбати понад 25 тонн молока (25 129 кг) та готове заплатити за це 676 975,26 гривні.

При цьому, у проекті договору зазначається, що товар має постачатися на шість різних адрес у місті Київ, а саме вул. Вінстона Черчилля, 1а; вул. Озерна, 3; вул. Бориспільська, 20а; вул. Вифлеємська, 30; вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 16/18; вул. Велика Васильківська, 22. Цікаво, що фізична адреса самого КП «Київський метрополітен» — Берестейський проспект, 35 — у переліку відсутня.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.