Київський метрополітен закупить молока майже на 700 тисяч гривень

Фондовий ринок
230
Комунальне підприємство «Київський метрополітен» оголосило тендер на закупівлю молока коров’ячого пастеризованого жирністю 2,5%. Відповідна інформація опублікована на порталі Прозорро.
Згідно з тендерною документацією, комунальне підприємство хоче придбати понад 25 тонн молока (25 129 кг) та готове заплатити за це 676 975,26 гривні.
Київський метрополітен закупить молока майже на 700 тисяч гривень
При цьому, у проекті договору зазначається, що товар має постачатися на шість різних адрес у місті Київ, а саме вул. Вінстона Черчилля, 1а; вул. Озерна, 3; вул. Бориспільська, 20а; вул. Вифлеємська, 30; вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 16/18; вул. Велика Васильківська, 22. Цікаво, що фізична адреса самого КП «Київський метрополітен» — Берестейський проспект, 35 — у переліку відсутня.
За матеріалами:
Українські Новини
