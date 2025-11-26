0 800 307 555
Не відповідають нормам та небезпечні: чому в ЄС пропонують заборонити Shein і Temu

Генеральний директор мережі супермаркетів вважає, що Shein і Temu мають бути заборонені в Європі до 2028 року.
Про це пише Bloomberg.
В інтерв’ю телеканалу BFM Business TV Філіп Палацці, головний виконавчий директор французької групи супермаркетів Casino Guichard Perrachon SA, заявив, що продукція, що продається двома гігантами онлайн-торгівлі, не відповідає європейським нормам і може становити небезпеку для споживачів.
Він також зазначив, що потік продукції, зокрема текстилю та меблів, може означати закриття малих підприємств у регіоні, які дотримуються місцевих правил.
«Я вважаю, що дуже добре прийняти законодавство, перш ніж дозволити Shein і Temu проникнути на ринок. — Я бачу реальну небезпеку», - сказав він.
Компанія Shein, заснована в Китаї, а зараз базується в Сінгапурі, відкрила свій перший магазин у Парижі цього місяця.
Гігант електронної комерції опинився в центрі політичної бурі у Франції після повідомлень про продаж на своїй платформі ляльок для сексу, схожих на дітей, та зброї. Франція звернулася з цим питанням до Європейської комісії.
Європа вирішила законодавчо запровадити норми для імпорту в регіон з Китаю до 2028 року. За словами Палацці, поки це питання вирішується, Shein і Temu мають бути тимчасово заборонені.
«Заблокуйте їх на два роки, поки Європа прийматиме закони. — Нам потрібно захистити наших роздрібних торговців», — сказав ритейлер.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
