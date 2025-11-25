Найприбутковіші банки України у 2025 році Сьогодні 10:03 — Фондовий ринок

Чистий прибуток державного ПриватБанку за підсумками трьох кварталів 2025 року збільшився на 4,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 50,63 млрд грн. Це становить 42,4% від усього фінансового результату банківської системи. У трійку найприбутковіших банків увійшли також Ощадбанк із показником 13,88 млрд грн що на 17,3% більше, ніж торік, а також Райффайзен Банк із результатом 7,33 млрд грн, що на 19,2% перевищує показник минулого року.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Перша п’ятірка лідерів

Четверту позицію у рейтингу зберіг Укрексімбанк із чистим прибутком 6,96 млрд грн що на 18,5% більше ніж торік.

Універсал Банк (monobank) який отримав 5,10 млрд грн чистого прибутку його результат зріс на 27,7% за рік. У третьому кварталі Універсал Банк за розміром активів обійшов Укрсиббанк і піднявся на сьому позицію серед 60 банків.

Позиції з шостої до десятої

ПУМБ із прибутком 4,79 млрд грн що на 7,6% менше ніж торік.

Укрсиббанк через зниження прибутку на 18,5% опустився на сьому позицію з результатом 4,11 млрд грн.

ОТП Банк який скоротив прибуток на 6,5% до 3,90 млрд грн.

Укргазбанк із результатом 3,90 млрд грн що на 16,5% менше, ніж торік, та Креді Агріколь Банк із прибутком 3,63 млрд грн що на 29% менше, ніж торік.

Банки з прибутком понад 1 млрд грн:

понад 1 млрд грн за дев’ять місяців 2025 року заробили Сітібанк із показником 3,18 млрд грн що на 13,8% менше ніж торік;

Сенс Банк із результатом 2,64 млрд грн що на 21,9% менше;

банк Південний із прибутком 2,11 млрд грн що на 7,9% більше;

абанк із результатом 1,22 млрд грн що на 21,3% більше;

Кредобанк із прибутком 1,10 млрд грн що на 11% менше.

Банки зі збитками

Перші дев’ять місяців 2025 року зі збитком завершили 11 із 60 банків.

Найбільший збиток отримав РВС Банк який був виведений з ринку на початку листопада. Його результат становив 139,6 млн грн проти 10,6 млн грн прибутку торік. Активи банку скоротилися на 63% до 1,65 млрд грн.

Другим за обсягом збитків став націоналізований ПІН Банк із результатом 44 млн грн який торік також зазнав збитку 34,9 млн грн.

Третім став Банк Альянс який отримав 42,6 млн грн збитку тоді як за аналогічний період минулого року його прибуток становив 51 млн грн.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на НБУ писав , що платоспроможні банки за дев’ять місяців 2025 року отримали 119,4 млрд грн чистого прибутку. Це на 1,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. У третьому кварталі прибуток дещо зменшився на 0,3% порівняно з попереднім кварталом. За 2024 рік банки отримали 91 млрд грн чистого прибутку.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту схвалити у другому читанні та в цілому законопроект № 14097, який передбачає впровадження у 2026 році ставки податку на прибуток для банків. Законопроєкт № 14097, який готується до другого читання, містить дві ключові норми щодо банків:

тимчасове підвищення ставки податку на прибуток підприємств для банків до 50% (на 2026 рік);

заборона банкам зменшувати фінансовий результат до оподаткування у сумі збитків минулих періодів.

