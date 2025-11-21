Рекордні 119 мільярдів: у Нацбанку розповіли, завдяки чому українські банки нарощують прибутки Сьогодні 12:03 — Фондовий ринок

Рекордні 119 мільярдів: у Нацбанку розповіли, завдяки чому українські банки нарощують прибутки

Платоспроможні банки за дев’ять місяців 2025 року отримали 119,4 млрд грн чистого прибутку. Це на 1,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. У третьому кварталі прибуток дещо зменшився на 0,3% порівняно з попереднім кварталом. За 2024 рік банки отримали 91 млрд грн чистого прибутку.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Що вплинуло на прибутковість

Активне кредитування стало ключовим чинником підтримки прибутковості банків. Дохідність активів у ІІІ кварталі зросла передусім завдяки збільшенню частки кредитів у структурі активів. Дохідність кредитів вища, ніж інших видів активів. Частка процентних доходів від кредитів у загальних процентних доходах підвищилася до близько 48%. Також зросла дохідність вкладень в ОВДП.

Вартість фондування залишалася стабільною. У результаті чиста процентна маржа підвищилася до 7,8%, а чистий процентний дохід збільшився на 16,6% у річному вимірі.

Чистий комісійний дохід у ІІІ кварталі продовжив зростання. Показник збільшився на 8,1% у річному вимірі.

Операційні витрати хоч і знизилися порівняно з попереднім кварталом, однак були вищими, ніж у такому самому періоді минулого року. Через це показник операційної ефективності CIR за рік дещо погіршився. Він залишився на низькому рівні, який утримується вже четвертий рік поспіль, на позначці 40,0%.

Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за дев’ять місяців 2025 року зріс на 4,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Відрахування в резерви другий рік поспіль залишаються помірними.

Стан капіталу банків та потенційні ризики

Отриманий прибуток підтримує капітал банків і зберігає їх можливості кредитувати. Запаси капіталу в банківській системі загалом достатні, що підтвердила цьогорічна оцінка стійкості банків. Водночас окремі установи виконуватимуть програми капіталізації або реструктуризації.

Можливим викликом стане запровадження у 2026 році підвищеного податку на прибуток за ставкою 50%. Рада з фінансової стабільності на засіданні 30 жовтня відзначила ризики, пов’язані з підвищенням оподаткування банків.

Нагадаємо, Finance.ua повідомляв, що в жовтні Верховна Рада підтримала за основу в першому читанні законопроєкт № 14097 про підвищення податку на прибуток для банків. Згідно з законопроєктом, ставка податку для банків зросте з 25% до 50%. Оподаткування діятиме з 2026 року до першого кварталу 2027 року включно, і ставка нараховуватиметься раз на квартал.

Водночас НБУ виступає проти планів Верховної Ради підвити податок на прибуток банків до 50%. Це може призвести до додаткових видатків з бюджету для державних банків.

12 листопада комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт № 14097, який передбачає запровадження 50% ставки податку на прибуток для банків у 2026 році.

📢 Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.