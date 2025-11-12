Комітет Ради підтримав підвищення податку на прибуток для банків до 50% у 2026 році Сьогодні 16:01 — Казна та Політика

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт № 14097, який передбачає запровадження 50% ставки податку на прибуток для банків у 2026 році.

Про це повідомив народний депутат, голова комітету Данило Гетманцев у Telegram.

Згідно з законопроєктом, ставка податку на прибуток для банків у 2026 році становитиме 50%. Ця норма не змінилася порівняно з першим читанням.

Оподаткування діятиме з 2026 року до першого кварталу 2027 року включно, і ставка нараховуватиметься раз на квартал.

Документ передбачає не лише підвищення ставки, а й заборону зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

Нові пропозиції до другого читання

Під час підготовки документа до другого читання врахували низку додаткових положень, серед яких:

відтермінування запровадження е-акцизу до 1 листопада 2026 року;

звільнення банків від обов’язків податкового агента у разі банкрутства фізичних осіб;

продовження до 1 січня 2027 року пільг з ПДВ для енергетики;

продовження до 1 січня 2027 року пільг з ПДВ для БПЛА, тепловізорів, антидронових рушниць та іншої оборонної техніки;

вдосконалення умов перебування платників у межах Території високого рівня податкової довіри (Клуб білого бізнесу);

скасування єдиного податку для охоронної діяльності;

скасування обов’язку нараховувати компенсуючі зобов’язання з ПДВ при здійсненні операцій, звільнених від оподаткування за пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПК;

внесення змін до Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Нагадаємо, 21 жовтня Верховна Рада підтримала за основу в першому читанні законопроєкт № 14097 про підвищення податку на прибуток для банків. «Цей законопроєкт є тимчасовим, але необхідним заходом, який дозволить залучити частину надприбутків банків для фінансування сектору безпеки та оборони без додаткового навантаження на громадян чи реальний сектор економіки. Це рішення про справедливий розподіл навантаження. Банки, які отримали найбільші прибутки, мають допомогти державі утримати фінансову стійкість.», — зазначав тоді Гетманцев.

Водночас у Національному банку наголошували , що в разі повторного запровадження підвищеної ставки податку на прибуток для банків (50% замість чинних 25%) із 2026 року, може виникнути потреба у докапіталізації деяких державних банків.

Регулятор вважає цю ініціативу небезпечною, такою що підриває довіру до податкової системи та матиме серйозні наслідки не лише для банків. НБУ зазначає, що підвищення ставки податку може стимулювати банки до «податкового арбітражу» й знижує мотивацію працювати прозоро.

