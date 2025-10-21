Рада підтримала підвищення податку на прибуток для банків Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

Рада підтримала підвищення податку на прибуток для банків

Верховна Рада підтримала за основу в першому читанні законопроєкт № 14097 про підвищення податку на прибуток для банків.

Про це повідомили народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та народний депутат Ярослав Железняк . «За» законопроєкт проголосували 262 народних депутати.

Податок зросте до 50%

Згідно з законопроєктом, ставка податку для банків зросте з 25% до 50%. Оподаткування діятиме з 2026 року до першого кварталу 2027 року включно, і ставка нараховуватиметься раз на квартал.

Железняк зазначив, що парламент уже втретє ухвалює аналогічне рішення, яке спочатку планувалося як тимчасове лише на один рік.

Гетманцев уточнив, що документ передбачає не лише підвищення ставки, а й заборону зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

За його словами, йдеться виключно про банки, які під час війни отримали рекордні прибутки завдяки високим обліковим ставкам, операціям з державними цінними паперами та політиці підтримки фінансової стабільності.

«Цей законопроєкт є тимчасовим, але необхідним заходом, який дозволить залучити частину надприбутків банків для фінансування сектору безпеки та оборони без додаткового навантаження на громадян чи реальний сектор економіки. Це рішення про справедливий розподіл навантаження. Банки, які отримали найбільші прибутки, мають допомогти державі утримати фінансову стійкість.», — зазначив Гетманцев.

Читайте також Банки знову віддадуть половину прибутку в держбюджет

Нагадаємо, Національний банк наголошував , що в разі повторного запровадження підвищеної ставки податку на прибуток для банків (50% замість чинних 25%) із 2026 року, може виникнути потреба у докапіталізації деяких державних банків.

Зараз у Нацбанку вважають цю ініціативу небезпечною, такою що підриває довіру до податкової системи та матиме серйозні наслідки не лише для банків. НБУ зазначає, що підвищення ставки податку може стимулювати банки до «податкового арбітражу» й знижує мотивацію працювати прозоро.

InvestMarket від «Мінфін». 📢 Інвестуйте з розумом — обирайте актуальні проєкти з прозорими умовами на

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.