Банки знову віддадуть половину прибутку в держбюджет

За підсумками 2025 року банки знову будуть зобов’язані сплатити 50% прибутку до державного бюджету замість діючої ставки податку у 25%.

Про це наголосили представники Міжнародного валютного фонду під час останнього візиту в Україну, коли вони зустрічалися з представниками банків, повідомив FinClub один з учасників зустрічі. «Це позиція Фонду», — підкреслив він.

Зустрічі місії МВФ в Україні тривали з 3 по 10 вересня.

За підсумками 2023 і 2024 років банки сплачували податок на прибуток за ставкою 50%, замість 25%. При цьому банкам було заборонено враховувати збитки минулих років, включаючи втрати з початку повномасштабного вторгнення рф.

За даними Опендатабот, за перше півріччя 2025 року українські банки отримали 100 млрд грн прибутку. Після сплати 25-відсоткового податку — 78 млрд грн. Водночас кожен п’ятий банк є збитковим.

