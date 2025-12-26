0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що зміниться в бронюванні українців з 2026 року

Казна та Політика
56
Що зміниться в бронюванні українців з 2026 року
Що зміниться в бронюванні українців з 2026 року
Від 1 січня 2026 року планується підвищити вимоги до зарплати заброньованих працівників переважно для приватного бізнесу — до орієнтовно 21,6 тис. грн і вище.
Це стосується як для середньої зарплати за підприємством, так і для кожного заброньованого працівника, тоді як державний сектор значних змін у цьому аспекті не очікує.
Такий підхід має відсікти випадки оформлення броні працівникам із мінімальною офіційною оплатою праці та стимулювати детінізацію доходів у приватному секторі
Також посилюється акцент на реальній критичності: профільні міністерства уже вимагають від роботодавців доказів, що саме цей співробітник є незамінним для виконання мобілізаційних завдань або забезпечення критичної інфраструктури.
Очікується, що 2026 року ця практика закріпиться як норма, а шаблонні посади без переконливого обґрунтування частіше отримуватимуть відмови.

Хто може втратити відстрочку

У зоні ризику опиняються військовозобов’язані, чия середня офіційна зарплата не дотягуватиме до нового порогу: за відсутності інших законних підстав для відстрочки їхні броні можуть не подовжувати після закінчення строку дії рішень.
Також під загрозою ті, чия роль на підприємстві не буде достатньо аргументована як критично важлива або дублюється іншими працівниками.
Окрема проблемна група — працівники з «проблемним» військовим обліком: для них передбачено лише короткострокове бронювання на оборонних підприємствах, тож розраховувати на тривалу відстрочку без упорядкування документів не варто. Крім того, особи, які отримали інші види відстрочки (за сімейними чи медичними підставами), не зможуть одночасно користуватися бронюванням від роботодавця, що обмежує маневр для бізнесу.
Читайте більше подробиць у статті: Правила бронювання 2026
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БронюванняРезерв+Військовий облік
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems