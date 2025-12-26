Що зміниться в бронюванні українців з 2026 року Сьогодні 20:00 — Казна та Політика

Від 1 січня 2026 року планується підвищити вимоги до зарплати заброньованих працівників переважно для приватного бізнесу — до орієнтовно 21,6 тис. грн і вище.

Це стосується як для середньої зарплати за підприємством, так і для кожного заброньованого працівника, тоді як державний сектор значних змін у цьому аспекті не очікує.

Такий підхід має відсікти випадки оформлення броні працівникам із мінімальною офіційною оплатою праці та стимулювати детінізацію доходів у приватному секторі

Також посилюється акцент на реальній критичності: профільні міністерства уже вимагають від роботодавців доказів, що саме цей співробітник є незамінним для виконання мобілізаційних завдань або забезпечення критичної інфраструктури.

Очікується, що 2026 року ця практика закріпиться як норма, а шаблонні посади без переконливого обґрунтування частіше отримуватимуть відмови.

Хто може втратити відстрочку

У зоні ризику опиняються військовозобов’язані, чия середня офіційна зарплата не дотягуватиме до нового порогу: за відсутності інших законних підстав для відстрочки їхні броні можуть не подовжувати після закінчення строку дії рішень.

Також під загрозою ті, чия роль на підприємстві не буде достатньо аргументована як критично важлива або дублюється іншими працівниками.

Окрема проблемна група — працівники з «проблемним» військовим обліком: для них передбачено лише короткострокове бронювання на оборонних підприємствах, тож розраховувати на тривалу відстрочку без упорядкування документів не варто. Крім того, особи, які отримали інші види відстрочки (за сімейними чи медичними підставами), не зможуть одночасно користуватися бронюванням від роботодавця, що обмежує маневр для бізнесу.

