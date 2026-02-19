0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли в Україні почнуть ремонти доріг — відповідь Уряду

Технології&Авто
104
Коли в Україні почнуть ремонти доріг — відповідь Уряду
Коли в Україні почнуть ремонти доріг — відповідь Уряду
Як повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, ремонт доріг для загального користування в Україні мають почати, щойно це дозволять погодні умови.
Як вона написала, «доручила віце-премʼєр-міністру з відновлення України Олексію Кулебі разом з Державним агентством відновлення терміново забезпечити готовність до виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування».

Де ремонтуватимуть

Насамперед це стратегічно важливі маршрути, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад, а також роботу критичної інфраструктури.

Коли почнуть

Роботи мають бути початі, щойно це дозволять погодні умови.
У державному бюджеті на 2026 рік передбачені видатки на ремонт автошляхів.
Уряд працює над забезпеченням додаткового фінансування, зазначила вона.
Читайте також
Українські дороги знову перетворилися кратери. Чому дорожнє покриття розсипається, ями ростуть щогодини, а СТО переповнені автомобілями з розбитою підвіскою? Про це дивіться в нашому відео:
Раніше писали, що в грудні служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області оголосила тендер на розробку проєкту для будівництва нової дороги до курорту «Буковель» орієнтовною вартістю 6,6 млрд гривень. Планується побудувати новий відрізок дороги від села Бистриця до Яблуниці через Поляницю протяжністю 28,6 км. Передбачається, що будівництво дороги буде фінансуватись із держбюджету.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems