Коли в Україні почнуть ремонти доріг — відповідь Уряду
Як повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, ремонт доріг для загального користування в Україні мають почати, щойно це дозволять погодні умови.
Як вона написала, «доручила віце-премʼєр-міністру з відновлення України Олексію Кулебі разом з Державним агентством відновлення терміново забезпечити готовність до виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування».
Де ремонтуватимуть
Насамперед це стратегічно важливі маршрути, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад, а також роботу критичної інфраструктури.
Коли почнуть
Роботи мають бути початі, щойно це дозволять погодні умови.
У державному бюджеті на 2026 рік передбачені видатки на ремонт автошляхів.
Уряд працює над забезпеченням додаткового фінансування, зазначила вона.
Українські дороги знову перетворилися кратери. Чому дорожнє покриття розсипається, ями ростуть щогодини, а СТО переповнені автомобілями з розбитою підвіскою? Про це дивіться в нашому відео:
Раніше писали, що в грудні служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області оголосила тендер на розробку проєкту для будівництва нової дороги до курорту «Буковель» орієнтовною вартістю 6,6 млрд гривень. Планується побудувати новий відрізок дороги від села Бистриця до Яблуниці через Поляницю протяжністю 28,6 км. Передбачається, що будівництво дороги буде фінансуватись із держбюджету.
