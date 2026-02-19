В Україні стартував пілот із впровадження екзоскелетів Hypershell (фото) Сьогодні 12:14 — Технології&Авто

DroneUA запустив перший пілотний проєкт із застосування екзоскелетів Hypershell в Україні

В Україні розпочали перший пілотний проєкт із практичного використання екзоскелетів Hypershell.

Про це Finance.ua розповіли у DroneUA.

Йдеться про технології класу wearable robotics, яка підсилює фізичні можливості людини безпосередньо під час виконання щоденних завдань. Йдеться не про концепт чи демонстрацію, а про реальне застосування в робочих процесах із вимірюванням ефективності.

Тестування на складах: як працюють екзоскелети

У межах пілотного проєкту з «Новою Поштою» екзоскелети тестують у реальних складських умовах. До випробувань залучено чотири моделі: Hypershell X GO, Hypershell X PRO, Hypershell X CARBON та Hypershell X ULTRA.

Технологія орієнтована на підтримку працівників у повторюваних фізичних операціях, де навантаження формується через постійні присідання, підйоми, переміщення, розвороти та тисячі коротких циклів за одну зміну. Основна мета — зменшити втому та забезпечити стабільний темп роботи.

Hypershell може забезпечувати стабільніший темп, меншу втому й прогнозованішу витривалість.

«За нашою внутрішньою моделлю розрахунку, якщо середній оператор складу проходить близько 15 км за зміну, а екзоскелет компенсує орієнтовно 5,85 км навантаження, то для близько 25 000 працівників складської логістики це еквівалентно приблизно 146 250 км „компенсованої“ дистанції на день. У рамках пілоту ми оперуємо прогнозними орієнтирами ефекту: до 39% компенсації фізичних зусиль і до 42% зниження пульсу під час навантаження», — кажуть у DroneUA.

Крок до масштабного впровадження wearable robotics

Запуск пілоту став маркером переходу України від ознайомлення з технологією екзоскелетів до її практичного застосування в промислових процесах.

Йдеться не лише про логістику, а й про сфери, де фізичне навантаження є системним і впливає на якість, безпеку та результат роботи команд.

«Наш план розвитку ринку в Україн на старті — до 200 000 таргет-користувачів, і мова не лише про логістику. Технологія екзоскелетів Hypershell це те, що незабаром стане реальністю у промисловості, енергетиці, медицині та реабілітації. Усюди, де стабільність людського темпу, ризики для якості, безпеки й результату є визначальними», — йдеться у релізі.

Тож пілотний проєкт може стати точкою відліку для ширшого впровадження екзоскелетів у різних галузях — від складів до енергетики та медицини.

