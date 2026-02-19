У Києві розширили умови компенсації за придбане авто для ветеранів: умови та суми Сьогодні 14:03 — Технології&Авто

У Києві розширили умови компенсації за придбане авто для ветеранів: умови та суми

У столиці розширили умови надання часткової компенсації за придбання автомобіля для киян — захисників і захисниць з інвалідністю І або ІІ групи.

Про це повідомили на Офіційному порталі Києва.

Що змінили

Відтепер часткова компенсація поширюється не лише на нові, а й на вживані автомобілі. Підтримка реалізується в межах міської програми «Підтримка киян — Захисників та Захисниць». Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Часткова компенсація поширюється:

на вживані автомобілі, що мають об’єм двигуна до 3 літрів,

введені в експлуатацію не більше ніж 8 років тому,

розраховані не більше ніж на 9 місць,

автівки мають бути придбані на території України.

Сума компенсакції

Розмір часткової компенсації:

за вживаний автомобіль становить до 320 тисяч гривень,

за новий — до 665 тисяч гривень.

Як зазначила Марина Хонда, рішення прийняли з урахуванням запиту ветеранської спільноти та реальних життєвих обставин військових, які повертаються до цивільного життя після поранень.

За її словами, місто послідовно вдосконалює механізми підтримки ветеранів, спираючись на зворотний зв’язок від самих військових та їхніх родин.

Скільки вже отримали

Наразі програмою часткової компенсації за придбання нового автомобіля вже скористалися 55 ветеранів.

Загальна сума виплачених компенсацій становить понад 30 мільйонів гривень.

Окрім цього, ветерани з інвалідністю І або ІІ групи можуть отримати компенсацію до 100 000 гривень на переобладнання власного автомобіля відповідно до індивідуальних потреб.

Куди звертатись

Звернутися за консультацією та повним супроводом — від подання заяви до перевірки документів — можна до фахівців Київ Мілітарі Хаб за адресами:

вул. Хрещатик, 36;

Харківське шосе, 168-Ж;

вул. Івана Микитенка, 7-Б.

Також працює безкоштовна гаряча лінія: 0−800−300−633.

Документи

Фахівці наголошують, що разом із заявою необхідно подати документи в оригіналах для звірки з копіями:

паспорт громадянина України;

РНОКПП (ідентифікаційний код);

документ, що підтверджує встановлення інвалідності внаслідок війни;

документ про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони;

посвідчення УБД або витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (за наявності);

довідка про відсутність іншого зареєстрованого автомобіля (можна отримати в сервісному центрі МВС);

договір купівлі-продажу автомобіля;

платіжні документи, що підтверджують оплату;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

реквізити соціального банківського рахунку (IBAN) або муніципальної картки «Картка киянина».

Нагадаємо, багато ветеранів та ветеранок мають право на низку державних пільг і виплат, але не всі про них знають або користуються ними.

